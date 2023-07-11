Какие цифровые токены в последние сутки показали самый значительный рост, а какие оказались наиболее разочаровывающими для своих инвесторов

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

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По последним данным, зафиксированным на 11:00 по московскому времени 9 июля 2023 года, криптовалютный рынок оставался стабильным. Общая капитализация криптовалютной отрасли практически не изменилась и увеличилась менее чем на 0,1%, достигнув отметки $1,18 трлн. Однако, внутри рейтинга топ-100 можно выделить несколько цифровых токенов, которые показали значительные изменения своей стоимости.

Наиболее успешным ростом в рейтинге отличилась Bone ShibaSwap (BONE), впервые включенная в список 100 лучших. Она поднялась сразу на 96-е место, имея капитализацию в размере $329,05 млн. Курс данного токена составил $1,43, что на 8% превышает его предыдущую стоимость.

За последнюю неделю данный токен продемонстрировал рост на 51,75%, что связано с анонсом точных дат запуска основной сети протокола Shibarium, намеченных на август 2023 года.

Хорошие результаты также показала криптовалюта Injective (INJ), чьи котировки выросли на 5,06% за последние 24 часа. Стоимость данного токена составляла $8,27, а общее предложение монет оценивалось в $661,56 млн.

Тем не менее, не все цифровые токены принесли удовлетворение своим держателям. Например, eCash (XEC) упал на 9,97% за отчетный период, снизив свою стоимость до $0,000033. Общее предложение активов, циркулирующих в обращении, равнялось $649,38 млн. Суточный объем сделок составил $60,57 млн.

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Также разочаровала своих инвесторов криптовалюта Compound (COMP), нативный токен платформы децентрализованных финансов (DeFi). За прошедшие 24 часа его цена снизилась на 7,47%, и составила в среднем $52,26. Рыночная капитализация виртуальной валюты Compound была зафиксирована на отметке $405,43 млн.