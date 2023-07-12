Сможет ли биткоин (BTC) продолжать свой рост в цене и преодолеть оставшуюся половину пути по S-образной кривой принятия в ближайшие десятилетия

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

реклама

Известный аналитик Вилли Ву уверен, что биткоин (BTC) будет продолжать расти в цене в течение следующих десяти лет. Он отмечает, что на данный момент BTC прошел только половину пути по S-образной кривой принятия, что означает, что наибольший рост еще впереди.

S-образные кривые широко используются для представления развития технологий. Обычно процесс начинается медленно, затем ускоряется и в конечном итоге достигает стабильного состояния.

Почему же биткоин будет продолжать демонстрировать впечатляющие результаты в ближайшие десятилетия? Сейчас лишь 4% населения мира используют BTC, что означает огромный потенциал для роста в долгосрочной перспективе.

В настоящее время мы можем ожидать консолидации или даже некоторого снижения цены биткоина в краткосрочной перспективе, по мнению Ву. Рынок может двигаться вбок или вниз, в то время как фаза охлаждения может помочь сбросить излишнюю перегретость.





Ву также не исключает возможности короткого сжатия цены, когда трейдеры, закрепившие свои позиции, решат сократить убытки в ответ на неожиданный скачок цены, что может вызвать дополнительный рост BTC.

На ценовые движения в значительной степени влияет спрос от профессиональных трейдеров и организаций, особенно на рынках фьючерсов. И даже в настоящее время спрос продолжает расти, что указывает на то, что мы находимся на ранних стадиях нового цикла роста цен.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60



