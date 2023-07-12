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Известный аналитик Вилли Ву уверен, что биткоин (BTC) будет продолжать расти в цене в течение следующих десяти лет. Он отмечает, что на данный момент BTC прошел только половину пути по S-образной кривой принятия, что означает, что наибольший рост еще впереди.
S-образные кривые широко используются для представления развития технологий. Обычно процесс начинается медленно, затем ускоряется и в конечном итоге достигает стабильного состояния.
Почему же биткоин будет продолжать демонстрировать впечатляющие результаты в ближайшие десятилетия? Сейчас лишь 4% населения мира используют BTC, что означает огромный потенциал для роста в долгосрочной перспективе.
В настоящее время мы можем ожидать консолидации или даже некоторого снижения цены биткоина в краткосрочной перспективе, по мнению Ву. Рынок может двигаться вбок или вниз, в то время как фаза охлаждения может помочь сбросить излишнюю перегретость.
Ву также не исключает возможности короткого сжатия цены, когда трейдеры, закрепившие свои позиции, решат сократить убытки в ответ на неожиданный скачок цены, что может вызвать дополнительный рост BTC.
На ценовые движения в значительной степени влияет спрос от профессиональных трейдеров и организаций, особенно на рынках фьючерсов. И даже в настоящее время спрос продолжает расти, что указывает на то, что мы находимся на ранних стадиях нового цикла роста цен.