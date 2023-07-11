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С меньшим чем год оставшимся до четвёртого халвинга биткоина, сообщество уже активно обсуждает, повторятся ли бычий настрой рынка, отмеченные после предыдущих подобных событий.
Аналитические данные показывают, что ценовая динамика ведущей криптовалюты была примерно одинаковой до и после двух последних халвингов.
Халвинг - это событие, внедренное анонимным разработчиком Сатоши Накамото при создании биткоин-сети, которое происходит каждые 210 000 блоков (примерно каждые четыре года) и уменьшает вознаграждение майнеров вдвое, чтобы замедлить скорость создания новых BTC.
Базируясь на основных экономических факторах, халвинги оказывали положительное влияние на цену биткоина, так как сокращение предложения сохраняло спрос неизменным или даже повышало его.
Таким образом, после каждого из трех последних халвингов было отмечено значительное повышение цен. Последний халвинг произошел в мае 2020 года, и в течение следующих полутора лет биткоин продемонстрировал бычий цикл, достигнув рекордного уровня в $69 000. Аналогичная ситуация была зафиксирована после халвинга 2016 года, когда спустя год цена достигла значимой отметки в $20 000.
График выше показывает, что криптовалюта оставалась стабильной до и после двух последних халвингов. После 1,5-2-летнего бычьего цикла наступали крупные коррекции и период бокового трейдинга. Согласно представленной статистике, BTC уже достигло своего минимума после около 400-дневного медвежьего рынка, который завершился в прошлом году, когда цена упала ниже отметки в $16 000.
Множество экспертов из традиционной финансовой сферы предупреждают о том, что прошлые результаты не гарантируют будущие. Тем не менее, они же делали аналогичные прогнозы перед халвингом в 2020 году, и они ошибались. Поэтому не исключено, что и в этот раз они снова неправы.