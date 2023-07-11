Сможет ли биткоин повторить свои предыдущие успехи после четвёртого халвинга

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

реклама

С меньшим чем год оставшимся до четвёртого халвинга биткоина, сообщество уже активно обсуждает, повторятся ли бычий настрой рынка, отмеченные после предыдущих подобных событий.

Аналитические данные показывают, что ценовая динамика ведущей криптовалюты была примерно одинаковой до и после двух последних халвингов.

Халвинг - это событие, внедренное анонимным разработчиком Сатоши Накамото при создании биткоин-сети, которое происходит каждые 210 000 блоков (примерно каждые четыре года) и уменьшает вознаграждение майнеров вдвое, чтобы замедлить скорость создания новых BTC.

Базируясь на основных экономических факторах, халвинги оказывали положительное влияние на цену биткоина, так как сокращение предложения сохраняло спрос неизменным или даже повышало его.

Таким образом, после каждого из трех последних халвингов было отмечено значительное повышение цен. Последний халвинг произошел в мае 2020 года, и в течение следующих полутора лет биткоин продемонстрировал бычий цикл, достигнув рекордного уровня в $69 000. Аналогичная ситуация была зафиксирована после халвинга 2016 года, когда спустя год цена достигла значимой отметки в $20 000.

График выше показывает, что криптовалюта оставалась стабильной до и после двух последних халвингов. После 1,5-2-летнего бычьего цикла наступали крупные коррекции и период бокового трейдинга. Согласно представленной статистике, BTC уже достигло своего минимума после около 400-дневного медвежьего рынка, который завершился в прошлом году, когда цена упала ниже отметки в $16 000.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Множество экспертов из традиционной финансовой сферы предупреждают о том, что прошлые результаты не гарантируют будущие. Тем не менее, они же делали аналогичные прогнозы перед халвингом в 2020 году, и они ошибались. Поэтому не исключено, что и в этот раз они снова неправы.