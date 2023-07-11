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На прошлой неделе произошло несколько ключевых событий в мире криптовалют, которые привлекли внимание исследователей из аналитической компании DefiLlama, специализирующейся на децентрализованных финансах (DeFi). Согласно их данным, объемы спотовой торговли упали на 25% за последние 7 дней. Это снижение произошло после активного роста, связанного с запуском первого спотового биржевого фонда BTC финансовым гигантом BlackRock в июне. В то же время, стартапы в секторе Web3 привлекли около $20 млн, привлекая внимание сферы аналитики данных и протоколов конфиденциальности. Лидером в привлечении инвестиций стала компания CryptoQuant, получившая $6,5 млн, а стартап Web3Go закрыл раунд финансирования на сумму $4,5 млн.
В секторе невзаимозаменяемых токенов (NFT) также произошли интересные события. Bitcoin Ordinals продолжают укреплять свои позиции, занимая более 10% доли рынка среди всех покупателей NFT. Несколько проектов этого сектора также попали в топ-10 индустрии.
Кроме того, стало известно, что один из валидаторов сети Crypto.org столкнулся с проблемой, потеряв токены CRO на сумму $25 тыс. в результате хакерской атаки.
Важным сигналом для биткоина стал рост стоимости монеты Litecoin на 90% за последний год. Ожидается, что в скором времени состоится очередное сокращение вознаграждения за майнинг в сети Litecoin, известное как халвинг, что обычно способствует росту стоимости данного цифрового актива. Эти события вызывают оптимизм среди экспертов DefiLlama.