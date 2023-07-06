Что приведет к возвращению ликвидности на криптовалютном рынке: регулятивные изменения, технологические улучшения или глобальный экономический рост

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Редакция Crypto.ru подготовили мнения экспертов касаемо будущей ликвидности на криптовалютном рынке. Несколько высококвалифицированных специалистов русскоязычного сообщества высказали свои точки зрения на этот вопрос. Одним из них является Ольга Прохорова, руководитель аналитического отдела компании Numbers, которая представила своё экспертное мнение насчет текущей ситуации и ее причин.

Прохорова указала на несколько факторов, которые она считает ответственными за нынешний кризис в области ликвидности. Во-первых, она отметила отказ крупнейших мировых маркет-мейкеров, таких как Jump Crypto, Jane Street, Wintermute и Keyrock, от торговли и предоставления ликвидности. Кроме того, крах Silvergate Bank и Signature Bank, которые играли важную роль в глобальной инфраструктуре крипто-расчетов через SigNet и SEN, также оказал серьезное влияние на ситуацию.

Дополнительно Прохорова отметила крах крупнейших криптобанков, что привело к заморозке пространства для заимствований. Это привело к иссяканию ликвидности для хедж-фондов, маркет-мейкеров и проп-трейдинговых компаний.

Прохорова также отметила повышение маржинальных требований и снижение максимального кредитного плеча для участников рынка, а также серьезную негативную реакцию со стороны регулирующих органов США. Она упомянула судебные иски против крупнейших криптовалютных бирж, включая Binance и Coinbase.

Прохорова считает, что возвращение ликвидности на криптовалютном рынке возможно после решения данных факторов, особенно регуляторных проблем. Она также выразила мнение, что ОАЭ могут стать главными выигравшими в этой ситуации.

Другой эксперт, Светлана Мкртчян, руководитель отдела продаж в Turov Invest, подчеркнула, что предсказать точные сроки возвращения ликвидности на криптовалютный рынок крайне сложно. Она отметила, что это зависит от множества переменных. Восстановление доверия участников рынка после негативных событий может потребовать времени. Мкртчян упомянула несколько факторов, которые могут содействовать восстановлению доверия:

1. Регулярные изменения: Улучшение регулирования криптовалют и создание новых инструментов для инвестирования в них могут привлечь больше инвесторов и повысить ликвидность на рынке.

2. Технологические улучшения: Развитие в направлении безопасности и функциональности криптовалют может наладить доверие пользователей.

3. Рост глобальной экономики: Как и в случае любого другого рынка, криптовалюты часто подчиняются общим экономическим трендам.

Мкртчян закончила тем, что необходимо помнить о рисках, касающимися с криптовалютами, так как они являются высоковолатильными активами, и их будущее остается сомнительное. Инвестиции в криптовалюты должны возникать на тщательном анализе и понимании рынка.

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Итак, экспертные мнения разделились относительно точных сроков восстановления ликвидности на криптовалютном рынке. Однако они согласны в одном, что регулятивные изменения, технологические улучшения и общий экономический рост могут благоприятствовать данному процессу. В то же время, необходимо оставаться дальновидным и принимать во внимание риски, касающейся этого рынка.