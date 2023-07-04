Занимаем очередь за криптой...

Популярный трейдер и аналитик на TradingView, Владислав Трушин, также известный как oldcheats, представил свои стратегии инвестирования в три криптовалютных актива, которые, по его мнению, обладают перспективами роста. В своем анализе, Трушин обращает внимание на возможное увеличение рынка криптовалют и предлагает варианты вложений в эти три альткоина. Он предоставляет технический анализ и рекомендации для каждого актива, основываясь на графиках и собственном опыте.



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Первым активом, который он рекомендует, является XRP (XRP). Он отмечает, что нисходящее движение этого актива от запертого объема (ЗО) $1,03 завершилось, и сформировались два новых источника тренда (ИТ) с границей закрепления $0,39. Он рекомендует осуществлять покупки XRP по текущим ценам до 80% от запланированного капитала, с целью прибыли (TP) на уровне $1,56 и уровнем остановки убытка (SL) на уровне $0,31. Ожидается увеличение капитала примерно в 3,2 раза.





Вторым активом, который он рассматривает, является Stellar (XLM). Он отмечает наличие основного запертого объема (ЗО) $0,416 и нисходящего движения от этого уровня, достигшего основной цели источника тренда (ИТ) на уровне $0,07. Он рекомендует покупать XLM по текущим ценам на 100% от запланированного капитала, с целью прибыли (TP) на уровне $0,71 и уровнем остановки убытка (SL) на уровне $0,036. Ожидается увеличение капитала примерно в 8,4 раза.

Третьим активом, который он рекомендует, является Tezos (XTZ). Он отмечает снижение цены от запертого объема (ЗО) $6,5 и достижение основной цели источника тренда (ИТ) на уровне $0,59. Он предлагает покупать XTZ по текущей цене на 100% от запланированных средств, с целью прибыли (TP) на уровне $8,7 и уровнем остановки убытка (SL) на уровне $0,348. Ожидается увеличение капитала примерно в 11,6 раза.

Владислав Трушин обращает внимание на то, что каждый из этих активов имеет ясную техническую структуру, что позволяет принимать торговые решения с высокой степенью уверенности. Он также отмечает, что математическое ожидание прибыли при инвестировании в эти активы значительно выше, чем при покупке биткоина. Кроме того, он подчеркивает, что каждый из этих активов является рабочим проектом, который активно развивается и предлагает новые решения в криптовалютной сфере. Важно отметить, что все эти активы доступны для торговли на основных крупных биржах.

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Несмотря на мнение эксперта, стоит помнить, что инвестиции в криптовалюту несут риски и могут привести к финансовым убыткам. Решение о вложении средств следует принимать с учетом собственного анализа и консультации со специалистами.