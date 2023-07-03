Какие факторы определяют низкую ассоциацию криптовалюты с криминалом и ограниченную осведомленность о концепциях NFT и Web3 среди опрошенных по всему миру











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За последние несколько лет все больше людей по всему миру проявляют положительное отношение к криптовалютам и считают их "будущим денежных средств". Это подтверждается результатами опроса, проведенного блокчейн-фирмой Consensys совместно с YouGov.

Интересно, что лишь 8% из 15 000 опрошенных ассоциируют криптовалюту с криминалом, что является низким показателем. В то же время большинство респондентов связывают криптовалюту с "цифровой формой владения". Однако всего лишь 1% увидел в криптовалюте "искусство".

Европейцы, особенно жители Германии и Франции, оказались самыми скептически настроенными к криптовалютам. В этих регионах чаще всего указывали на негативные аспекты данного вида финансовых инструментов. Несмотря на это, в масштабах всего мира криптовалюта воспринимается как инновационное средство обмена и накопления средств.

К сожалению, опрос также показал, что большинство респондентов плохо разбираются в концепции невзаимозаменяемых токенов (NFT), которые стали популярными в последнее время. Осведомленность о NFT выше всего в США, Индии и Южной Африке, а в Южной Америке, Европе и Японии эта концепция менее известна.

Еще одним интересным фактом является то, что только 8% опрошенных заявили, что хорошо понимают концепцию Web3, третьего поколения интернета. Большинство респондентов имеют лишь общее представление о Web3.





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Представители Consensys отмечают, что такой низкий уровень информированности свидетельствует о несоответствии между общественным восприятием Web3 и его потенциалом в решении важных проблем, связанных с конфиденциальностью, идентификацией и цифровой собственностью в интернете.