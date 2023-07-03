Сможет ли криптовалюта Litecoin (LTC) преодолеть вызовы на рынке и вернуться к росту, учитывая снижение рыночной капитализации и цены





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Криптовалюта Litecoin (LTC) сталкивается с вызовами на рынке, поскольку ее рыночная капитализация падает, а цена снижается. По последним данным CoinMarketCap, рыночная капитализация LTC составляет около $6,136 млрд, а цена на монету составляет $83,94. За последние сутки LTC потерял около 3% своей стоимости, что привело к негативной недельной динамике в размере -3,29%.

LTC также испытывает конкуренцию со стороны лидеров рынка, таких как биткоин (BTC) и эфириум (ETH), которые за последние 24 часа увеличили свою стоимость в сравнении с LTC на 3,18% и 2,19% соответственно.





Технический анализ показывает, что на дневном графике LTC сформировал медвежий флаг, а линия RSI пересекла RSI SMA вниз. Если медвежий флаг будет подтвержден в течение следующих 48 часов, это может привести к дальнейшему падению цены LTC до отметки $71,19.

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Однако, если цена LTC закроет дневную свечу выше $77,51 в течение следующих 48 часов, возможно возрастание до ключевого уровня сопротивления в $91. В этом случае трейдеры и инвесторы должны обратить внимание на линии 9-дневной и 20-дневной EMA, поскольку их пересечение в медвежьем направлении может указывать на дальнейшее снижение цены LTC в ближайшие дни. Существует риск дальнейшего падения цены до уровня $71,19.