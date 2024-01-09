Будапешт предлагает Брюсселю ежегодно пересматривать финансирование Киева, что даст возможность каждый раз блокировать помощь Украине и добиваться уступок от ЕС, пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов

В ближайшие четыре года Венгрия рассматривает возможность снятия своего вето, блокирующего предоставление финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза в объеме €50 млрд. Это стало известно из материала Politico, ссылающегося на три источника в европейской дипломатии.

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В декабре прошлого года Венгрия выступила в качестве единственного противника выделения дополнительных средств Украине в размере €50 млрд. Противостояние возглавил премьер-министр Венгрии, Виктор Орбан, ставший главным противником предоставления финансовой поддержки бюджету Киева в ближайшие четыре года. По данным Politico, давление со стороны лидеров ЕС может сыграть решающую роль, возможно, заставив Орбана пересмотреть свою позицию к саммиту 1 февраля.

Три дипломата сообщили, что Венгрия готова отказаться от своего вето при условии, что Европейский совет единогласно одобрит ежегодный пересмотр финансирования Киева. Это предложение было вынесено на обсуждение в ходе встречи 27 экспертов ЕС по бюджету и представлено в письменной форме председательствующей в Евросовете Бельгии. По предложенному плану, ЕС будет ежегодно выделять Украине гранты и займы на общую сумму €12,5 млрд, что составит €50 млрд за четыре года. План предложен Европейской комиссией в ее среднесрочном обзоре бюджета.

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Эксперты отмечают существенный отход Венгрии от прежней риторики, когда она выступала против любых субсидий Украине из бюджета ЕС. Как сообщает Politico, вопрос о финансировании Украины станет ключевым на повестке дня встречи представителей стран ЕС, назначенной на среду, 10 января.