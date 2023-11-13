Пресс-служба торговой платформы BitgetX сообщила, что «по соображениям бизнеса и рынка решила не получать лицензию на площадку торговли виртуальными активами (VATP) в Гонконге»

BitgetX объявила, что отказывается от получения лицензии для торговли виртуальными активами (VATP) в Гонконге в связи с бизнес-решениями и изменениями на рынке. Это важное развитие означает, что с 13 декабря 2023 года официальный сайт биржи прекратит свою операционную деятельность, полностью покидая местный рынок.

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Представители компании остаются молчаливыми относительно деталей и мотивов отказа от лицензии в Гонконге. Однако отсутствие соответствующих разрешений приведет к прекращению предоставления услуг клиентам в данной юрисдикции.

В свете последних новостей пресс-служба BitgetX обращается к пользователям с просьбой провести ряд действий. Владельцам учетных записей рекомендуется вывести свои виртуальные активы с платформы до 13 декабря 2023 года. Сайт станет недоступен после этой даты, и клиенты потеряют возможность управления своими криптовалютами.

Тем, кто не перенесет свои цифровые активы на личные кошельки или другие биржи, грозит потеря монет и токенов без возможности восстановления. BitgetX отводит себе право на освобождение от ответственности за подобные потери.

Торговые операции на платформе приостановлены с момента данного объявления. Теперь клиентам доступна только услуга вывода цифровых активов, и регистрация новых пользователей закрыта.

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Пресс-служба BitgetX выражает извинения за возможные неудобства и проблемы, которые могут возникнуть из-за данного решения. Компания подчеркивает свой приоритет в обеспечении плавного завершения всех пользовательских активностей. Служба поддержки готова оказать помощь по всем вопросам, связанным с закрытием и перемещением виртуальных активов, и выражает благодарность пользователям за понимание.