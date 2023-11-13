Чарльз ХОСКИНСОН, основатель Cardano, выразил заинтересованность в партнерстве с Kraken, крупной криптовалютной биржей США, для создания блокчейн-сети второго уровня

Чарльз ХОСКИНСОН, видный основатель Cardano, проявил живой интерес к установлению партнерства с влиятельной криптовалютной биржей США, Kraken, с целью разработки второго уровня блокчейн-сети. В настоящее время Kraken активно рассматривает возможность сотрудничества с несколькими ведущими компаниями в сфере блокчейна, включая таких гигантов, как Polygon и Matter Labs. Однако, остается неясным, сможет ли Cardano добиться успеха в этом амбициозном предприятии.

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Стремление Kraken к созданию своей вторичной сети является частью глобальной тенденции крупных криптокомпаний активного расширения в области блокчейн-технологий. Эта стратегия не только раскрывает новые потенциальные источники доходов, но также укрепляет их позиции на динамично развивающемся рынке цифровых валют.

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Важный этап в этом направлении был установлен Coinbase с их успешной вторичной сетью Base. Построенная на OP Stack в партнерстве с Optimism, эта сеть не только повысила эффективность и удобство использования децентрализованных приложений на платформе Ethereum, но и заняла достойное 10-е место по популярности среди сетей с TVL, превышающими 300 миллионов долларов. Заявив о своем стремлении к прозрачности и активному взаимодействию с сообществом, Coinbase открыла исходный код своей сети Base, приглашая всех заинтересованных внести свой вклад и исследовать возможности усовершенствования сети Ethereum Layer 2.