Исследователи Finbold посоветовали трейдерам следить за динамикой сразу нескольких альткоинов

Аналитики от Finbold советуют инвесторам активно следить за тремя альткоинами в предстоящей неделе — Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE) и Kaspa (KAS). Эти цифровые активы, выбранные в качестве топ-3 наиболее привлекательных инвестиций, предоставляют уникальные возможности для диверсификации портфеля в условиях предстоящего бычьего рынка.

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SHIB, вдохновленный мемами о породе Сиба-ину и разработанный анонимной организацией Ryoshi на блокчейне Ethereum, является не только интересным проектом, но и экспериментом в создании децентрализованного сообщества. Тем не менее, аналитики подчеркивают, что вложения в SHIB требуют осторожности из-за спекулятивной природы криптовалюты и связанных с мемами рисков.

PEPE, впервые представленный в апреле 2023 года, быстро завоевал популярность, но эксперты предупреждают о необходимости осторожности. Несмотря на быстрый рост рыночной капитализации до $1,8 млрд всего за несколько недель после запуска, Pepe столкнулся с существенным снижением. Они также обращают внимание на его дефляционный механизм, который сжигает токены при каждой транзакции.

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В завершение тройки, Kaspa (KAS) представляет собой развивающуюся криптовалюту, амбициозно претендующую на звание самой быстрой, децентрализованной и полностью масштабируемой блокчейн-сети 1-го уровня. Основанная на технологии DAG (направленный ациклический граф), Kaspa, запущенная в ноябре 2021 года, использует алгоритм хеширования kHeavyHash, механизм консенсуса Proof of Work и уникальную структуру BlockDAG. Инвесторам рекомендуется следить за этим проектом, который обещает инновации в области обработки параллельных блоков и мгновенного подтверждения транзакций.