Ronin, масштабируемая сеть Ethereum, лежащая в основе Axie Infinity, в настоящее время переживает значительный всплеск как пользовательской активности, так и стоимости токенов





Ronin, уникальная масштабируемая сеть Ethereum, находящаяся в основе Axie Infinity, преодолевает новые горизонты, привлекая внимание не только благодаря своей успешной истории с Axie Infinity в 2021 году, но и благодаря амбициозным шагам в мире блокчейн-игр.

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Отходя от исключительно Axie Ronin, изначально выделявшийся успехами Axie Infinity, теперь утверждает свою независимость, представляя платформу для различных игр. Запуск новых проектов, таких как Pixels, сыграл ключевую роль в динамичном росте сетевой активности. Данные от Алекса Сваневика, генерального директора Nansen, свидетельствуют о внушительном утроении числа активных кошельков уровня 2 блокчейна, увеличившись с 20 000 до примерно 70 000.

Этот всплеск активности сопровождается внушительным ростом стоимости токена Ronin, RON. Согласно CoinMarketCap, за последние 24 часа RON поднялся на 16%, достигнув уровня примерно $0,755. На более длительном горизонте RON демонстрирует внушительный рост – на 50% за неделю и 76% за последние 30 дней.

На фоне успешного развития RON, токены Axie Infinity также находятся в восходящей тенденции. Токен управления AXS вырос на 46% за последние 30 дней, превысив отметку в 6,22 доллара. Токен вознаграждения SLP продемонстрировал внушительный рост на 81% за тот же период, теперь стоимость превышает 0,002 доллара США за токен.

Игровая экосистема Ronin расширяется

Pixels, изначально запущенный на Polygon, перебрался на Ronin 31 октября. Эта игра, вдохновленная классическими 16-битными ролевыми проектами, предлагает геймерам насыщенный опыт взаимодействия с пиксельной графикой. Внедрение таких активностей, как сельское хозяйство, мини-игры и возможность получения наград в виде жетонов, делает игру уникальной.

Особенностью Pixels стала интеграция с коллекциями NFT профилей. Игроки могут использовать аватары из избранных проектов NFT, таких как Bored Ape Yacht Club и CryptoToadz, что дополняет игровой процесс.

Развитие Ronin простирается за пределы Pixels. Другие проекты, такие как The Machines Arena, Zoids Wild Arena и CyberKongz Play and Kollect, успешно интегрированы в эту масштабируемую сеть Ethereum.

Путеводная звезда Ronin: Трудности и восстановление

Однако, несмотря на впечатляющий успех, путь Ronin был не лишен сложностей. В марте 2022 года мост Ethereum подвергся массированному взлому на сумму 622 миллиона долларов, что ознаменовало собой один из крупнейших инцидентов в истории криптовалют. Виновником была названа подкрепляемая государством северокорейская хакерская группа Lazarus, согласно данным Министерства финансов США.

Тем не менее, команда разработчиков Ronin от Sky Mavis проявила выдающийся ответ, вернув украденные средства пользователям и возместив около 10% суммы через централизованные биржи.

Эволюция игровой индустрии блокчейна

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В заключение стоит подчеркнуть, что недавние достижения Ronin, сопровождаемые ростом пользовательской базы и стоимости токенов, не только отражают динамическое взаимодействие между играми, блокчейном и цифровыми активами, но и вносят значительный вклад в изменение ландшафта игр с использованием блокчейна. Постоянный выпуск новых игр не только трансформирует игровую индустрию, но и подчеркивает потенциал NFT и цифровых валют в создании захватывающего интерактивного цифрового опыта.