Стоимость криптовалюты Ordinals (ORDI) сегодня достигла значения $21,32

Курс криптовалюты Ordinals (ORDI) в настоящий момент составляет $21,32, отметившись внушительным ростом на 24,35% за последние 24 часа. По состоянию на 12:30 по московскому времени 12 ноября 2023 года, Ordinals занимает достойное место в топ-100 по рыночной капитализации, которая оценивается в $448,38 млн. За последнюю неделю эта цифровая валюта поразила всех, продемонстрировав рост на удивительные 203,4%.

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Этот внушительный скачок связан с включением ORD на бирже Binance, что вызвало массовый интерес со стороны трейдеров и инвесторов, проведенные сделки с этим активом достигли впечатляющей отметки $3,81 млрд за последние 7 дней.

Не менее впечатляющий рост продемонстрировала FTX Token (FTT), увеличившись на 235% за последнюю неделю. Этот взлет был вызван новостью о возможном перезапуске торговой платформы FTX в 2024 году, в результате чего инвесторы провели сделки с FTT на сумму $3,85 млрд. Текущая цена FTT составляет $3,83, а ее рыночная капитализация достигла $1,26 млрд.

Отметим также успешный старт новой криптовалюты Celestia (TIA), занимающей 75-е место в рейтинге. За последние 7 дней курс Celestia вырос на 85,75%, достигнув отметки $4,42, а общая рыночная капитализация составила $623,13 млн.

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Помимо этого, Avalanche (AVAX) продемонстрировала рост на 51,75% за последнюю неделю, занимая 15-е место в рейтинге. Также не осталась в стороне Solana (SOL), поднимшись на 6-ю позицию и увеличив свой курс на 44,72% за 7 дней, а суммарный рост за месяц составил внушительные 181,3%.