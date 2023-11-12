Проходящая процедуру банкротства FTX подала иск против криптобиржи Bybit с требованием вернуть цифровые активы на сумму примерно $953 млн, выведенные незадолго до краха платформы Сэма Бэнкмана-Фрида

Проходящая процедуру банкротства FTX вступила в юридическое противостояние с криптобиржей Bybit, настаивая на возврате цифровых активов на сумму около $953 миллионов. Эти средства были выведены из платформы вскоре до ее краха под руководством Сэма Бэнкмана-Фрида. Среди истцов также упомянуты West Realm Shires Services и Alameda Research.

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Обвинение предъявляет, что инвестиционное подразделение Bybit, Mirana, наслаждалось VIP-привилегиями, недоступными большинству клиентов FTX. Предполагается, что Mirana воспользовалась этими привилегиями для изъятия средств в период близкого краха биржи.

Истцы подчеркивают, что Mirana оказывала давление на сотрудников FTX с целью ускорения обработки запросов на вывод, в то время как обычные пользователи вынуждены были ожидать переводов нескольких часов. Сумма претензий указывает на то, что структура Bybit изъяла из FTX криптовалюты на сумму около $327 миллионов 7-8 ноября 2022 года, когда вывод средств уже был приостановлен.

В иске также перечислены Time Research, дочерняя трейдинговая компания Bybit, и несколько менеджеров, получавших выгоду от операций Mirana или организовывавших их.

Глава 11 Кодекса США о банкротстве дает возможность вернуть в общую массу активы, выведенные за несколько месяцев до объявления о несостоятельности. Эта норма направлена на предотвращение привилегий определенных кредиторов и обеспечение равенства в условиях извлечения средств из бизнеса, стоящего на грани краха.

FTX заявляет, что оценила активы Bybit и его дочерних структур по курсам на 1 ноября и оставляет за собой право вносить корректировки в сумму претензий в процессе разбирательства.

Ранее в мае FTX предъявила иск Genesis с требованием вернуть $3,9 миллиарда. Объем претензий позже сократился до $2 миллиардов, и компании достигли соглашения о выплате $175 миллионов в пользу Alameda Research. В июле юристы FTX потребовали возврата $71 миллиона от благотворительных подразделений, связанных с биржей. В сентябре FTX подала иск против LayerZero с требованием вернуть $86 миллионов и выдвинула претензии к сотрудникам филиала в Гонконге на $157,3 миллиона.

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Напоминаем, что клиенты FTX имеют возможность получить выплаты по требованиям к бирже в размере $9,2 миллиарда к середине 2024 года в соответствии с одобренным кредиторами планом.