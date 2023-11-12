Согласно данным аналитических сервисов, сразу 4 криптотокена смогли взлететь в цене более чем на 30% на дистанции в последний день

Согласно данным аналитических сервисов, за последний день четыре криптовалюты продемонстрировали внушительный рост, превысивший 30%. Наиболее заметным стал FTX Token (FTT) из топ-500, поднявшийся на 39,9% в связи с перспективой перезапуска платформы в 2024 году.

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Трейдеры проявили высокую активность, совершив сделки на сумму $848,42 млн за последние 24 часа, что представляет рост на 116,8% по сравнению с предыдущим днем. Стоимость FTT составила $4,1, а рыночная капитализация достигла $1,35 млрд, поднимая виртуальный актив на 44-ю строчку рейтинга с внушительным ростом более 220% за последние 2,5 дня.

Не осталась незамеченной и криптовалюта 0x Protocol (ZRX), показавшая прирост в 40,3% до $0,399. Общее предложение активов в обращении достигло $338,6 млн. За сутки объемы сделок выросли на 584%, достигнув $307,65 млн, а цена ZRX увеличилась на 100,6% за месяц.

Celestia (TIA), новый участник рынка, радует своих инвесторов ростом на 38,9%, приобретая стоимость $3,43. Рыночная капитализация составила $483,71 млн, выведя TIA на 89-ю позицию топ-100. Трейдеры активно участвовали, совершив сделки на $583,35 млн за последние сутки.

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Наконец, Voyager Token (VGX) продемонстрировал отличный результат с увеличением цены на 30,25% до $0,173. Капитализация достигла $48,26 млн, а объемы торгов за день составили $98,12 млн.