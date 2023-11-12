Собственный токен ныне несуществующей криптовалютной биржи FTX — FTT снова взлетел в цене





Цена FTT, токена некогда активной криптовалютной биржи FTX, вновь в центре внимания, показав впечатляющий рост. За последние 24 часа она подскочила на 44%, а за неделю — на захватывающие 243%, став одним из самых впечатляющих явлений на криптовалютном рынке. Этот взлет обусловлен намеком Гэри Генслера, председателя SEC, на возможный перезапуск торговой платформы.

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Ранее представитель SEC, высказавший позитивное отношение к возможному рестарту FTX в интервью CNBC, подчеркнул, что все изменения должны соответствовать законодательству. В ответ на эти комментарии трейдеры активно начали покупку цифрового токена.

По состоянию на 11 ноября 2023 года FTT оценивается в $4,09, а рыночная капитализация достигла $1,34 млрд. Криптовалюта ворвалась в топ-100, заняв 50-е место. Важно отметить, что котировки FTX Token все еще снижены на 95% по сравнению с историческим максимумом. Суточный объем торгов с цифровым токеном подскочил до $851,2 млн.

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В контексте судебного процесса в Делавэре, банкир Kevin Kofski от Perella Weinberg Partners сообщил, что руководство FTX получило несколько предложений от потенциальных покупателей. Три организации претендуют на приобретение активов банкротившейся биржи, и окончательное решение ожидается до середины декабря текущего года. В своем комментарии Генслер подчеркнул, что важно восстановить доверие, обеспечив прозрачность информации для клиентов, избегая смешивания активов и действий, противоречащих интересам клиентов.