Чанпэн Чжао рассказал об ограблении руководителей биржи в Черногории, краже денег с кошельков и блокировке счетов преступников

Чанпэн Чжао поделился деталями дерзкого ограбления высших руководителей биржи в Черногории, выявив волнующие интриги и подчеркнув темные аспекты мира криптовалют. В своем рассказе, представленном в формате X, он описал криминальный сценарий, где топ-менеджеров привлекли в ловушку, представив фейковую бизнес-поездку в Черногорию. Там, подвергнутые похищению, руководители были вынуждены раскрыть доступ к своим кошелькам, стоимость которых достигла $12.5 миллионов. Валюта большей частью была в USDT, и хитрые мошенники оперативно начали переводить ее в сеть Tron.

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Сценарий развертывания событий далее включал в себя активное расследование Binance, которая сотрудничала с партнерами, чтобы заморозить $11.8 миллиона, тем самым лишив преступников большей части украденных средств. Осталось всего $700 000 на их счетах.

Не смотря на хэппи-энд в виде возвращенных средств, возникли вопросы со стороны пользователей. Эпизод поднимает интерес к децентрализации рынка, подчеркивая, что даже успешное восстановление средств не исключает необходимости в обсуждении уязвимостей и безопасности в индустрии криптовалют.

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Этот инцидент также вписывается в общий контекст похищений руководителей ради криптовалют. Недавно управляющий криптоактивами из Дубая стал жертвой членов своей собственной команды, заманившей его на виллу в Испании и требовавшей выкуп в миллион евро. Это явление подчеркивает уровень рисков, с которыми сталкиваются высокопоставленные личности в мире криптовалют.