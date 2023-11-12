Верховный суд Индии отклонил иск по делу об общественных интересах (PIL)

Верховный суд Индии отклонил запрос по делу общественного интереса, который ставил своей целью установление принципов регулирования торговли криптовалютами в стране. Главный судья Индии пояснил, что предъявленные требования скорее подпадают под сферу законодательства, чем требуют непосредственного вмешательства суда.

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Это решение было принято коллегией судей, включая Дж. Д. Пардивала и Маноджа Мисру. Органы правопорядка подчеркнули, что несмотря на то, что заявитель подал иск с обоснованной просьбой установить нормы для криптовалютной торговли, его реальная цель касалась скорее возможности выйти из-под ареста под залог.

Ману Прашант Виг, находящийся под арестом в Дели в связи с делом о мошенничестве с криптовалютой, является основным источником этого запроса. В 2020 году против него было возбуждено уголовное дело, в котором его обвиняли в призыве к инвестициям в цифровые активы с обещанием высоких и быстрых доходов.

Бывший директор компании Blue Fox Motion Picture Limited столкнулся с обвинениями в мошенничестве от 133 инвесторов, утверждавших, что их обманули. В попытке выйти из-под следствия, Ману Прашант воспользовался стратегией предъявления запроса по делу общественного интереса с требованием регулирования криптовалютной торговли в Индии. Несмотря на отклонение Верховного суда, это позволило ему обратиться к другим правовым инстанциям.

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В процессе слушания главный судья Чандрахуд посоветовал Вигу обратиться с запросом о выходе под залог в другой суд. Таким образом, вопрос о торговле криптовалютами в Индии остается неопределенным, поскольку отсутствуют четкие правила и структура для этого вида активов. Власти страны в настоящее время работают над созданием нормативной базы, опираясь на рекомендации Международного валютного фонда и Совета по финансовой стабильности.