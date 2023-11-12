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CriptoB
Midas - стейблкоин stUSD, обеспеченный казначейскими облигациями США
Новым дополнением к текущей тенденции конвергенции криптовалюты и традиционных финансов является Midas, стейблкоин, поддерживаемый казначейством США

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В качестве нового вехопроекта в стремительном объединении мира криптовалют и традиционных финансов представляем вам стейблкоин Midas. Этот инновационный стейблкоин, получивший поддержку казначейства США, готовится выпустить свой токен stUSD на ведущих платформах децентрализованного финансирования (DeFi), таких как MakerDAO, Uniswap и Aave, в ближайшие недели.

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Согласно предоставленной информации, команда проекта Midas стратегически планирует приобретение казначейских облигаций через управляющего активами BlackRock и использование стейблоина USDC компании Circle Internet Financial в качестве отправной точки для своего стартапа. Кроме того, проект утверждает о сотрудничестве с поставщиком технологий кастодии Fireblocks и аналитической компанией Coinfirm в роли важных институциональных партнеров.

В текущем финансовом ландшафте доходность традиционных финансов (TradFi), включая казначейские облигации США, превосходит доходность продуктов DeFi. Midas предлагает внедрение токенизации TradFi с целью интеграции этих активов в децентрализованную финансовую экосистему, принимая во внимание растущий тренд токенизированных реальных активов.

Запуск стейблкоина Midas на платформах DeFi запланирован на этот квартал, предшествуя розничному выпуску в начале следующего года. Этот проект присоединяется к числу уникальных доходных стейблкоинов, таких как Mountain Protocol и Ondo Finance, следуя собственному пути развития, и важно отметить, что Midas stUSD не следует путать с прошлым, несуществующим DeFi проектом под названием Midas.

В команде Midas значатся выдающиеся личности, включая Фабриса Гринда, основателя и исполнительного председателя Global Technology Acquisition Corp. (GTAC), а также Денниса Динкельмейера, вице-президента GTAC.

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Презентация подчеркивает, что токен Midas (stUSD) полностью обеспечен Казначейством США и выпущен в соответствии с законодательством Германии как долговая ценная бумага. Midas гарантирует безопасность, храня средства у регулируемого депозитария BlackRock, соблюдая европейское регулирование ценных бумаг и законы по противодействию отмыванию денег. Таким образом, передача токена Midas представляет собой передачу законных прав на базовый актив, обеспечивая стабильность и юридическую прозрачность.

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