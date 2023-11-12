Исследователи компании IntoTheBlock рассказали о ситуации на рынке криптовалют

Исследователи IntoTheBlock представили исчерпывающий обзор ситуации на криптовалютном рынке, выявив явный рост интереса со стороны институциональных инвесторов и крупных обладателей ведущих цифровых валют. В своем твиттер-сообщении, они представили обширную статистику, подчеркивающую впечатляющее увеличение объемов транзакций – на 80% в случае биткоина (BTC) и на 170% в Ethereum (ETH). Не менее важным оказался взлет сети Polygon, где объем транзакций вырос на целых 39 раз по сравнению с предыдущим месяцем.

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IntoTheBlock дополнили свое исследование инфографикой, визуализируя динамику изменения стоимости биткоина, поднявшейся на 25,73% за последние 30 дней, а также отметив увеличение крупных транзакций до уровня $39,02 млрд. Увеличение числа ежедневных активных адресов на 10%, достигнув 1 млн, и рост балансов холдеров до 498,2 млрд подчеркнули динамичность событий.

Вторая криптовалюта, Ethereum (ETH), показала значительный рост, достигнув $2116, что является увеличением на 35,38% по сравнению с предыдущим месяцем. Объем крупных транзакций составил $6,47 млрд, а балансы крупных держателей этой криптовалюты достигли уровня $188,55 млрд.

Помимо этого, IntoTheBlock выделили положительные динамики еще нескольких альтернативных криптовалют. Например, курс Cardano (ADA) подскочил на 50% за последний месяц, прирост крупных транзакций составил 91%, достигнув $10,58 млрд. При этом количество активных адресов увеличилось на 42,68%, а балансы холдеров увеличились до $3,96 млрд.

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ChainLink (LINK) также привлек внимание, с транзакциями на сумму $355,99 млн за прошедший месяц, что на 244,87% больше, чем 30 дней назад. Котировки цифрового токена выросли на 99,1%. Наконец, для Polygon этот период ознаменовался ростом на 66,04%, приобретением крупными держателями цифровых активов на $357,6 млн.