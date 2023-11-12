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Yuga Labs признали свою вину в проблемах со зрением из-за ламп ApeFest
Организаторы из Yuga Labs подтвердили, что лампы, излучающие УФ-А, установленные в одном из углов на мероприятия ApeFest, были возможной причиной проблем посетителей со зрением

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Организаторы Yuga Labs подтвердили, что установленные в определенном углу на ApeFest лампы с УФ-излучением типа А могли послужить источником проблем со зрением у посетителей. Многие из них обратились за медицинской помощью, сообщая о резкой боли и жжении в глазах. Событие, приведшее к этим негативным последствиям, развернулось в Гонконге в последние выходные.

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Пресс-служба компании активно реагировала на ситуацию, разместив сообщение в социальной сети X. В нем было заявлено, что представители Yuga Labs инициировали тщательное служебное расследование, в рамках которого были изучены инвентарные записи, журналы материалов и спецификации, связанные с использованными на ApeFest экспонатами и техническим оборудованием.

Результаты комплексного расследования, проведенного совместно с глобальным агентством по изучению брендов Jack Morton Worldwide, ошеломили сообщество. Они подтвердили, что лампы УФ-А действительно стали источником заявленных проблем, приводя к ожогам кожи и роговицы у некоторых посетителей.

Представители Yuga Labs призвали всех, кто испытывает даже незначительные симптомы, обратиться за медицинской помощью и связаться с компанией. На платформе X они выразили сожаление о том, что инцидент стал тенью над позитивными впечатлениями от ApeFest, подчеркнув важность сообщества для Yuga Labs.

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Интересно отметить, что минимальная стоимость предметов NFT Bored Ape Yacht Club упала с 30 ETH до 28 ETH после завершения мероприятия. В то время как событие в Гонконге закончилось, посетители продолжают массово жаловаться на ухудшение зрения и жжение в глазах. Один из участников отметил, что его проблемы со зрением продолжались более 30 часов после завершения фестиваля, подчеркивая серьезность ситуации.

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