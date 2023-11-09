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CriptoB
Cardano за три недели вырос на 50%
За последние 20 дней стоимость альткоина Cardano (ADA) увеличилась на 50%

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В течение последних 20 дней стоимость альткоина Cardano (ADA) выросла на 50%. В ночь с среды на четверг, 9 ноября, курс ADA укрепился, достигнув отметки в $0,352. Рыночная капитализация этой цифровой валюты составила $12,421 миллиарда при среднесуточном объеме торгов в размере $358,290 миллионов.

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Ещё в конце октября Cardano держался на уровне $0,291, но уже в ноябре он ненадолго преодолел отметку в $0,376.

Компания Santiment зафиксировала усиление активности адресов, управляющих от 100 000 до 10 миллионов ADA. Крупные игроки рынка приобретают эту криптовалюту с сентября.

В прошлом месяце количество сделок на суммы более $100 000 выросло на 32%, как указано в отчете аналитиков. Количество адресов в блокчейне, ежедневно отправляющих и получающих средства, увеличилось на 23%.

С начала октября крупные держатели, владеющие не менее 1 миллиона ADA, приобрели более 80 миллионов ADA на общую сумму до $28 миллионов. Стоимость цифровых активов, заблокированных в проектах децентрализованных финансовых услуг (DeFi) на основе Cardano, возросла за 30 дней на 53%, достигнув $240 миллионов.

По данным сервиса DeFiLlama, интерес разработчиков децентрализованных приложений (DApps) к блокчейну усиливается.

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Саммит создателей сети Cardano в Дубае завершился заключением партнерских соглашений с потенциальными инвесторами и разработчиками DApps.

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