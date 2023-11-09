В сообщении от 8 ноября, опубликованном на X, Open Exchange (OPNX) сообщает о своем последнем вехе регулирования в Европе





В докладе, представленном 8 ноября на платформе X, Open Exchange (OPNX) доложила о своем последнем значимом шаге в сфере регулирования в Европе.

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Согласно отчету, биржа теперь обладает статусом официального поставщика услуг виртуальных активов (VASP) в Литве, одной из стран Балтии. При этом предъявляются высокие требования к обеспечению безопасности и соответствия. OPNX утверждает, что ее команда уже внедрила надежные системы KYC и методы предотвращения отмывания денег.

Эта новая лицензия VASP дает OPNX возможность охватывать европейский рынок. Следует отметить, что в некоторых странах ЕС могут потребоваться дополнительные лицензии для предоставления определенных услуг.

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Известность OPNX может быть затмена репутацией ее основателей - Кайла Дэвиса и Су Чжу. Они также заслужили известность как основатели криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC), который, к сожалению, обанкротился. Также стоит упомянуть Марка Лэмба и Судху Арумугама, основателей CoinFLEX, который завершил свою деятельность в конце октября. Предыдущие банкротства этих проектов накладывают тень на репутацию OPNX среди некоторых инвесторов и экспертов в сфере криптовалют.