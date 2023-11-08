Stackr Labs, стартап по масштабированию Ethereum, привлек $5,5 млн в рамках начального раунда финансирования

Stackr Labs, стартап, сфокусированный на масштабировании Ethereum, успешно привлек $5,5 млн в рамках своего начального раунда финансирования.

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В этом раунде, где в качестве ведущего инвестора выступил Archetype, а также приняли участие a16z Crypto Startup School, Lemniscap, Scalar Capital и другие партнеры, Stackr объявил о привлечении значительных инвестиций в среду. Кроме того, к инвесторам-ангелам присоединились Анураг Арджун из Avail, Шрирам Канан из EigenLayer, Мустафа Аль-Бассам из Celestia Labs и Эндрю Киз из Darma Capital.

Неясно, когда точно Stackr начал этот раунд финансирования и когда он завершился, так как a16z Crypto впервые озвучил о Stackr в мае. Основатель и генеральный директор компании, Каутук Кундан, предпочел не раскрывать подробности о временных рамках этого этапа. Он также воздержался от комментариев о структуре раунда и оценке стоимости акций.

Что касается деятельности Stackr, то компания разрабатывает инфраструктуру для масштабирования Ethereum с акцентом на "микрообъединения" – группы, предназначенные для конкретных приложений. Они помогают разработчикам создавать масштабируемые приложения Web3, используя языки программирования Web2. Stackr подчеркивает, что благодаря его модульной структуре разработчики могут фокусироваться исключительно на разработке логики своих приложений, в то время как сама платформа берет на себя управление базовой инфраструктурой объединения.

Ее основатель, 25-летний Каутук, ранее работал разработчиком и инженером по исследованиям и разработкам в Ethereum Foundation. В 2022 году Stackr получил грант второго уровня от Ethereum Foundation.

Сравнивая свои микрообъединения с традиционными накопительными пакетами, такими как оптимистичный и zk-накопительный пакет, Stackr выделяет, что последние напоминают монолитные системы, в то время как микрообъединения ближе к микросервисам. Они представляют собой набор небольших автономных сервисов, способствующих эффективному масштабированию приложений.

По словам Каутука, в настоящее время Stackr сфокусирован на масштабировании Ethereum, но открыт для интеграции с другими блокчейн-сетями в будущем.

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Используя свежие инвестиции, Stackr планирует расширить свою команду и запустить тестовую сеть. В настоящее время в стартапе, стремящемся привлечь разработчиков из мира Web2 в пространство Web3, трудятся менее десяти человек. Каутук надеется привлечь больше специалистов для разработки, исследований и расширения бизнеса. Кроме того, Stackr планирует запустить программу грантов для привлечения разработчиков к созданию на их платформе.