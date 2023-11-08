В рамках стратегического шага Oasys сотрудничает с Singularity, чтобы оптимизировать межсетевые платежи в своей игровой экосистеме, предлагая удобный финансовый опыт как геймерам, так и разработчикам

В рамках своей стратегической инициативы, Oasys вступила в сотрудничество с компанией Singularity с целью оптимизации межсетевых платежей в собственной игровой экосистеме. Это партнерство призвано улучшить финансовый опыт как для геймеров, так и для разработчиков. Оно решает проблемы, связанные с переходом между различными платформами, и открывает новые возможности для интеграции фиатных платежей в Verse, повышая тем самым уровень доступности и привлекательности для пользователей.

реклама

Oasys, созданная специально для геймеров, заключила важное партнерство с Singularity, компанией, специализирующейся на межсетевых платежах. Это существенно улучшает процесс оплаты на платформе, предоставляя геймерам дополнительные удобства и функциональность. Интеграция основного уровня Hub с различными уровнями Verse позволяет Oasys стать лидером в области игровых блокчейнов. В свою очередь, интеграция с Singularity расширяет инфраструктуру, обеспечивая простые межсетевые транзакции, покупку NFT и различные методы оплаты.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Singularity, специализирующаяся на сложных межсетевых транзакциях, открывает геймерам возможность легкого приобретения NFT и токенов в любом Oasys Verse, избавляя их от необходимости ручного обмена токенов или внесения изменений в сеть. Кроме того, пользователи могут воспользоваться оплатой кредитными картами и стандартными методами платежа в любой точке мира.