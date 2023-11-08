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Команда Trust Wallet представила инновационную платформу облачного кошелька под названием Wallet as a Service (WaaS). Этот продукт нацелен на широкий круг компаний, включая централизованные криптобиржи (CEX), операторов платформ Web 3.0 и представителей традиционных секторов бизнеса. Его функционал позволяет быстро развертывать безопасные децентрализованные приложения (DApps) для пользователей.
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Клиенты Trust Wallet получат доступ к технологическому стеку, позволяющему быстро разрабатывать собственные DApps для управления активами, совершения межсетевых переводов и интеграции с существующими экосистемами. Важно отметить, что технология WaaS лежит в основе Web 3.0-кошелька криптобиржи Binance, представленного ранее в этой неделе.
Стратегически Trust Wallet является частью Binance с 2018 года. Интересно, что после анонса нового продукта курс нативного токена TWT снизился на 14%. В октябре команда проекта обновила логотип и интерфейс приложения, что существенно улучшило пользовательский опыт - упростилось переключение между кошельками и поиск токенов, а также улучшилась навигация.
Также стоит упомянуть о сотрудничестве криптовалютной платежной компании MoonPay с Mastercard в развитии сферы Web 3.0. В начале ноября протокол для подключения криптокошельков WalletConnect ограничил доступ клиентам из России в связи с соблюдением санкций США.