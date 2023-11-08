Chainlink готовы помочь Tesla токенизировать ее автомобили как dNFT

Tesla и Chainlink совместно работают над инновационной инициативой - токенизацией автомобилей через динамические NFT (dNFT). Каждый автомобиль Tesla будет преобразован в уникальный цифровой актив с возможностью обновления метаданных в режиме реального времени, отображая сервисную историю, пробег, данные об авариях, текущую рыночную стоимость и прочее.

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Эта новация вызвала активные дискуссии в криптовалютном сообществе Web3. Финансовый аналитик Питер Моррисон выразил свое одобрение, считая интеграцию dNFT в экосистему Tesla увлекательной и перспективной. По его мнению, пользователи смогут получить максимальную пользу от этой инновации.

Динамические NFT (dNFT) представляют собой новый уровень цифровых активов с программными и интерактивными функциями, что позволяет создавать уникальные цифровые объекты, которые эволюционируют со временем. Это открывает широкий спектр новых возможностей для NFT:

1. Персонализированный опыт:

Владельцы могут программировать свои dNFT так, чтобы они реагировали на их предпочтения, например, в зависимости от местоположения, времени суток или взаимодействия с активом. Это создает более индивидуализированный и захватывающий опыт.

2. Эволюция искусства:

Динамические NFT можно программировать на изменение со временем, добавляя новые элементы или развивая существующее произведение искусства. Это позволяет создавать более динамичные и захватывающие произведения искусства, которые растут вместе с владельцами.

3. Интерактивные игры:

dNFT можно использовать для создания увлекательных игр, позволяя игрокам модифицировать свои NFT или соревноваться между собой. Это открывает новые перспективы для игровой индустрии на блокчейне.

Преимущества динамических NFT:

- Возможность программирования под реакции пользователя, делая активы более привлекательными и интерактивными по сравнению со статическими NFT.

- Расширенные варианты использования: создание динамически обновляемых билетов, отражающих текущее состояние события, или создание внутриигровых предметов, эволюционирующих вместе с игроком.

- Возможность включения функций безопасности, затрудняющих подделку. Например, уникальный идентификатор, изменяющийся при каждой передаче NFT.

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Важно отметить, что рынок NFT переживает новый подъем, и многие компании активно применяют их в своих рекламных кампаниях.