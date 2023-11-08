Евгений Гаевой, основатель и генеральный директор компании Wintermute, занимающейся рынком криптовалют, объявил о планах подать в суд на Near Foundation, некоммерческую организацию, стоящую за протоколом Near, за невыполнение ею сделки со стейблкоинами, заключенной в августе

Евгений Гаевой, основатель компании Wintermute, занятой криптовалютным рынком, объявил о своих планах подать в суд на некоммерческую организацию Near Foundation. Она отвечает за протокол Near, с которым работает блокчейн виртуальной машины Ethereum, созданный компанией Aurora Labs. Причина подачи иска - невыполнение сделки по стейблкоинам, заключенной в августе.

реклама

В ноябре 2022 года, после краха криптобиржи FTX, компания Wintermute, участвующая в процессе ликвидации, продавала 11,2 млн USN - стабильную монету. Изначально задуманная как алгоритмический стейблкоин, она была переведена на неалгоритмическую модель из-за краха UST Terra в июне 2022 года и полностью обеспечена Tether (USDT) в соотношении 1:1.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

После проведения транзакции, связанной с FTX, Wintermute отправила кредиторам около 11 млн долларов в надежде обменять USN на USDT по фиксированному курсу. Однако через два месяца Near Foundation отказалась выполнить сделку, что вынудило Гаевого обратиться к правовым мерам для защиты своих интересов.