С начала этого года флагманский криптоактив прибавил в стоимости около 115%

С начала текущего года, цена ведущей криптовалюты выросла на более чем 115%, что вызвало уверенность в сообществе, что регулирующий орган SEC в скором времени утвердит спот-биткоин ETF. Это может стать сильным толчком для дальнейшего роста BTC. Представители Bitcoinist отмечают, что этот инструмент предоставит возможность работать с цифровыми активами, что, в свою очередь, положительно скажется на ликвидности крипторынка за счет притока крупных инвестиций.

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Важно подчеркнуть, что сам биткоин перешел в стадию устойчивого роста после публикации новости в журнале Cointelegraph. Тогда эксперты заявили, что SEC одобрила спот-ETF на BTC от компании BlackRock. Однако данная информация не подтвердилась. Тем не менее, она вызвала оживление рынка, и биткоин начал уверенно укреплять свои позиции, достигнув отметки в $30 000.

После этого криптоактив преодолел уровень в $35 200 и в настоящее время находится в зоне от $35 000 до $36 000. Представители Cointelegraph считают, что биткоину вполне по силам достичь зоны предложения в $50 000 к Рождеству.

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Однако реализация данного сценария вероятна лишь при условии, что биткоин закрепится выше отметки в $40 000. Также стоит учитывать, что на динамику ведущей криптовалюты влияет множество факторов, помимо потенциального утверждения спот-фондов. Важную роль играет монетарная политика ФРС. Учитывая, что американский рынок труда начал проявлять признаки слабости, есть вероятность, что регулятор США не повысит ставку рефинансирования на декабрьском саммите. На текущий момент биткоин торгуется по уровню $35 200.