Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
CriptoB
В Bitcoinist оценили перспективы роста биткоина до $50 000 к Рождеству
С начала этого года флагманский криптоактив прибавил в стоимости около 115%

реклама

С начала текущего года, цена ведущей криптовалюты выросла на более чем 115%, что вызвало уверенность в сообществе, что регулирующий орган SEC в скором времени утвердит спот-биткоин ETF. Это может стать сильным толчком для дальнейшего роста BTC. Представители Bitcoinist отмечают, что этот инструмент предоставит возможность работать с цифровыми активами, что, в свою очередь, положительно скажется на ликвидности крипторынка за счет притока крупных инвестиций.

реклама

Важно подчеркнуть, что сам биткоин перешел в стадию устойчивого роста после публикации новости в журнале Cointelegraph. Тогда эксперты заявили, что SEC одобрила спот-ETF на BTC от компании BlackRock. Однако данная информация не подтвердилась. Тем не менее, она вызвала оживление рынка, и биткоин начал уверенно укреплять свои позиции, достигнув отметки в $30 000.

После этого криптоактив преодолел уровень в $35 200 и в настоящее время находится в зоне от $35 000 до $36 000. Представители Cointelegraph считают, что биткоину вполне по силам достичь зоны предложения в $50 000 к Рождеству.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Однако реализация данного сценария вероятна лишь при условии, что биткоин закрепится выше отметки в $40 000. Также стоит учитывать, что на динамику ведущей криптовалюты влияет множество факторов, помимо потенциального утверждения спот-фондов. Важную роль играет монетарная политика ФРС. Учитывая, что американский рынок труда начал проявлять признаки слабости, есть вероятность, что регулятор США не повысит ставку рефинансирования на декабрьском саммите. На текущий момент биткоин торгуется по уровню $35 200.

#news #news.ru
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Стартап по масштабированию ETH, Stackr, привлек $5,5 млн
Oasys использует Singularity для улучшения игровых платежей на блокчейне
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские десантники поразили шведскую БМП Stridsfordon 90 ВСУ, превратив её в ржавый неликвид
+
Рекордные запасы газа в Европе оказались распределены по странам неравномерно
14
Глава эстонской разведки: Россия производит 1,5 миллионов артиллерийских снарядов в месяц
+
Специалисты выяснили причины низкого fps в Cities Skylines II и рассказали, как повысить его втрое
4
Китайская Loongson выпустит игровую видеокарту – 9A1000 сравнится по скорости с Radeon RX 550
3
В ярдо Linux добавили «синий экран смерти» – за разработку отвечает сотрудник Microsoft
12
Российская армия начала использовать боевые элементы «Мотив-3М» на Авдеевском направлении
2
Инсайдер разочаровался в новом дизайне упаковки GeForce RTX 4070 Ti SUPER
6
Французская пресса: Украине предстоит трудная зима без электричества, оружия и поддержки США
5
Специалисты попытались превратить майнерскую видеокарту NVIDIA CMP 50HX за 160 евро в игровую
4
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
12
Бойцы батальона имени Богдана Хмельницкого приняли присягу Российской Федерации
1
Как отключить опцию прослушивания ваших разговоров в Яндекс Алиса и Google Assistant
+
Комиссии в экосистеме биткоина достигли 6-месячного экстремума
1
Съемки приквела "Игры Престолов" сериала "Рыцарь Семи Королевств" начнутся весной 2024 года
4
Открытый полупроводниковый квантовый материал установил рекорд скорости передачи информации
3
Притягивающие лучи из научной фантастики реальны и могут решить проблему космического мусора
1
Российский энтузиаст запустил легендарную игру The Witcher 3 на экране смартфона
3
Во время переброски на линию фронта двух Bradley ВСУ они были сожжены спецназом ВС РФ
3
Что означает смайлик в «WhatsApp» женщина с руками в виде буквы «Х»
2

Популярные статьи

Китай вытеснил крупнейшие оборонные компании Запада с рынка боевых летательных аппаратов
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 4
5
Пять причин отказаться от покупки Xbox Series X в 2023 году
54
Краткое тестирование накопителя Hikvision E100 (HS-SSD-E100/128G)
+
ТОП-20 вещей, которые людям заменил смартфон
38
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
32
Saab 37 Viggen – первый в мире боевой самолёт, построенный по схеме "утка"
1
Military Watch: уникальная ракета комплекса С-400 и самолёт А-50 повышают эффективность ПВО России
+
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
7
В США создают новую серийную термоядерную бомбу B61-13
6

Сейчас обсуждают

32Влад32
00:08
Приехал в другой город, что-то со смартфоном случилось (потерялся, сломался, украли) и не знаешь что делать.
ТОП-20 вещей, которые людям заменил смартфон
32Влад32
00:02
Янки гоу хом!
По американским военным базам впервые ударили баллистическими ракетами Al-Aqsa 1
Григорий Украинцев
23:46
ТО что наши вывезли золото в США - сами дураки. Что касается счетов нажившихся на народе - поделом. Мне от этого ни холодно ни жарко.
Конгресс США одобрил инициативу о передаче замороженных российских активов Украине
Vito Vago
23:39
У РФ тоже есть замороженные активы враждебных РФ стран...
Конгресс США одобрил инициативу о передаче замороженных российских активов Украине
windowsyes
23:25
Если да кабы....но факт остается фактом.
О неприязни к евреям в прошлом и сегодня
Alex-IT
23:22
Статья интересная, интерьер шикарный на фото получился) Автору спасибо за труд!
История одного НЕ корпуса
KillerOK
23:17
Практика прошлых лет показывает, что пока скорей всего всё будет с точностью до наоборот;) Если в СМИ муссируют тему роста - жди падения, и наоборот. Классика. Обеспечен или нет, здесь совершенно не и...
Криптокиты и биткоин-креветки массово накапливают активы
Alex-IT
23:12
Он и правда железный, только немного дырявый, как показывает практика))
Части ракет израильской ПРО «Железный купол» падают в населенных пунктах, а последствия скрываются
ANDREY-12345
23:09
Уверяю Вас, НЕПРАВИЛЬНЫЕ догадки. У нас в офисе собирают ПК, и мы экспериментировали с этим огромное количество времени. А про отвод/рассеивание тепла дерева я вообще молчу. P.S. Слово "Труд" в данно...
История одного НЕ корпуса
Владимир Василенко
22:57
для работы хуже, если просто поиграть то может и ни чего во всяком случае с самого начала она усложняла работу в разы, спустя два года помаленьку возвращают кастрированные функции
Стоит ли в 2023 году переходить на Windows 11 – почему новая ОС так и не стала лучшей для геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем