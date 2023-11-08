Криптокиты и биткоин-креветки продолжают накапливать монеты Bitcoin, о чем сообщили представители Glassnode в новом отчете

Криптокиты и биткоин-креветки продолжают активно накапливать монеты Bitcoin, согласно последнему отчету от представителей Glassnode. В рамках анализа, эксперты обратили внимание на тренд накопления, который отражает поведение участников рынка за последние 30 дней. Этот показатель приблизился к уровню 1, что свидетельствует о широком массовом накоплении криптовалюты.

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Представители Glassnode подчеркнули, что покупательская активность на рынке продолжает расти, что может иметь благоприятное воздействие на динамику биткоина. Особенно заметна активность у держателей BTC, у которых в портфеле от 1 до 100 монет этого основного криптоактива. Однако, стоит отметить, что биткоин пока не смог преодолеть отметку в $36 000, что указывает на существенное предложение в этой ценовой зоне.

Ранее аналитики Bitcoinist выразили мнение о потенциальном росте биткоина до отметки $50 000 к предстоящему Рождеству. Они подчеркнули, что с начала текущего года цена ведущей криптовалюты выросла более чем на 110%. Главным двигателем этого роста стали ожидания инвесторов относительно возможного утверждения ETF на биткоин.

На данный момент регулятор SEC еще не вынес одобрения ни одной заявке на ETF. Тем не менее, согласно мнению экспертов, это вполне вероятно произойдет в ближайшее время. Это, безусловно, сказывается на динамике самого биткоина, так как рынок получит дополнительную ликвидность за счет притока институциональных инвестиций. Также важно учесть действия Федеральной резервной системы в контексте монетарной политики.

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На прошлой неделе завершилось очередное заседание ФРС, результатом которого стало сохранение ставки рефинансирования на уровне 5,5%. Интересно, что в октябре уровень безработицы в США достиг 3,9%. Исходя из этого, есть все основания полагать, что на декабрьском заседании регулятор не будет ужестачивать монетарную политику.