Популярный криптоаналитик Микаэль ван де Поппе опубликовал новый прогноз в X (Twitter) где оценил рыночную обстановку и оценил динамику биткоина

Криптоаналитик Микаэль ван де Поппе поделился своими последними прогнозами на Twitter, где оценил текущее состояние рынка цифровых активов. Он прогнозирует, что в ближайшем будущем суммарная капитализация рынка может достичь $1,8 трлн, что превышает текущее значение в $1,34 трлн на 1,6%. За год общая капитализация крипторынка выросла на почти 46%.

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Микаэль также отмечает, что одобрение спотовых Bitcoin-фондов со стороны регулятора SEC и предстоящий халвинг криптоактива в 2024 году могут сильно повлиять на рынок цифровых активов. Он отмечает, что исторически биткоин существенно увеличивал свою цену после халвинга.

Несмотря на временное снижение цены до уровня $36 000, Микаэль считает, что у биткоина есть потенциал к росту. Он предполагает, что текущая коррекция связана с желанием некоторых инвесторов зафиксировать прибыль в контексте устойчивого роста цен.

Анализ Glassnode поддерживает эту точку зрения, указывая на активное накопление BTC различными категориями инвесторов. Тренд накопления приближается к уровню 1, что свидетельствует о росте интереса к криптовалюте.

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Множество экспертов также позитивно оценивают краткосрочные перспективы биткоина. Аналитики из Bitcoinist предсказывают, что к Рождеству его цена может достичь уровня $50 000. С начала текущего года биткоин прибавил около 115% в стоимости.