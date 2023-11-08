За прошедшие семь дней Ethereum продвинулся по производительности в сравнении с биткоином и вернул часть доли рынка





В течение последних семи дней наблюдается улучшение производительности Ethereum по сравнению с биткоином, что привело к возврату части рыночной доли этой криптовалюты. Об этом сообщил Люк Нолан, аналитик CoinShares, в беседе с The Block.

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Однако, по мнению Нолана, при более детальном рассмотрении торговой пары ETH/BTC, недавний рост Ethereum, скорее всего, представляет собой технический отскок, а не свидетельство увлечения данным активом.

Недавно соотношение между двумя крупнейшими криптовалютами достигло минимума, зарегистрированного в июне 2022 года.

Винс Янг, соучредитель zkLink, выделяет предстоящее обновление под названием Cancun, а также развитие блокчейн-технологий и экосистемы в целом, как факторы, способствующие увеличению интереса к Ethereum.

"Спрос и цена ETH, скорее всего, будут продолжать расти, что, вероятно, приведет к превосходству над биткоином, который, по большей части, служит средством сохранения стоимости и совершения транзакций", — добавил Янг.

Согласно данным CoinShares, доля первой криптовалюты на рынке на прошлой неделе достигла пика в 54,4%, но в настоящее время снизилась до 52,7%.

Нолан отмечает, что тот факт, что цена цифрового золота все еще держится близко к своему годовому максимуму в пределах 34 700–35 000 долларов, свидетельствует о "хорошем состоянии альткоинов при относительной стабильности биткоина".

"На рынке можно заметить некоторые изменения бычьих настроений, и восходящий тренд, вероятно, будет продолжаться. Тем не менее, пока нельзя утверждать, что этот рост будет устойчивым, поскольку макроэкономические факторы оказывают влияние на рынок в долгосрочной перспективе", — подытожил глава отдела рынков YouHodler, Руслан Лиенха.

Напомним, вечером 7 ноября цена биткоина поднялась до 35 888 долларов и удерживается выше отметки в 35 000 долларов.

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Ранее эксперты Matrixport предупредили, что "сквиз Санта-Клауса" может поджидать короткие позиции на биткоине. Исследователи считают, что монета имеет тенденцию к росту в среднем на 23% в преддверии Рождества и Нового года.