ВТБ на форуме Finopolis-2023, стартовавшем сегодня в Москве, представил технологию: как снять цифровой рубль через банкоматы

В рамках форума Finopolis-2023, который сегодня стартовал в Москве, ВТБ представил инновационную технологию - снятие цифрового рубля через банкоматы. В настоящее время данная функция доступна только участникам пилотной программы цифрового рубля в приложении ВТБ Онлайн. Руководитель Центробанка, Эльвира Набиуллина, предварительно подтвердила, что тестирование цифрового рубля идет согласно плану.

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Клиенты имеют возможность получить средства с любого из 14 000 банкоматов по всей стране. При снятии наличных с цифрового рубля, они сначала перечисляются на безналичный счет, а затем могут быть сняты с банковского счета.

В переводах между цифровым, безналичным и наличным рублем нет разницы, все операции происходят мгновенно. Следовательно, один цифровой рубль эквивалентен одному безналичному и одному наличному рублю.

ВТБ стал первым банком, представившим технологию снятия цифровых рублей через банкоматы. Для снятия наличных достаточно просто отсканировать QR-код банкомата через камеру смартфона.

После сканирования откроется приложение ВТБ Онлайн, где пользователь выбирает счет цифрового рубля, с которого нужная сумма переводится на безналичный счет и затем может быть снята с банковского счета.

Платежи и переводы с использованием цифрового рубля для физических лиц осуществляются без комиссий. Однако при оплате физическим лицом юридическому взимается комиссия в размере 0,3 % от суммы платежа.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил, что новая технология снятия цифровых рублей в банкоматах представляет важный этап в развитии инфраструктуры национальной валюты. В ближайшем будущем в рамках пилотной программы в ВТБ Онлайн с цифровой валютой можно будет проводить привычные операции без необходимости посещения офиса банка.

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Прогнозируется, что к 2025 году цифровой рубль станет доступен для всех российских граждан в массовом порядке. В настоящее время Центробанк вместе с другими учреждениями проводит тестирование платформы, а в 2024 году к этому присоединится Сбербанк. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что все зачисления, включая пенсии, заработные платы и стипендии, будут осуществляться в цифровых рублях. Однако решение о том, хотят ли граждане получать их именно в этой валюте, остается за ними.