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CriptoB
BONK и MOVR — стали лучшими за сутки
Последние 24 часа принесли радость некоторым держателям альткоинов

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За последние 24 часа, многие владельцы альткоинов смогли насладиться приростом своих инвестиций. Как всегда, некоторые альтернативные криптовалюты проявили впечатляющую динамику. По аналитическим данным, в числе лидеров выделились мем-токен Bonk (BONK) и популярный проект Moonriver (MOVR).

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Согласно отчету CoinMarketCap, именно эти две криптовалюты оказались наиболее прибыльными среди топ-500 к утру 8 ноября 2023 года. BONK поднялась в цене на 40,4%, достигнув уровня $0,000001. Общий объем токенов в обращении составил $59,24 млн, а объемы суточных торгов увеличились вдвое, достигнув $34,96 млн.

Что касается MOVR, цена данной криптовалюты подскочила на 31,35% за отчетные 24 часа. Ее можно было приобрести за $6,58, а рыночная капитализация достигла $55,67 млн. Трейдеры проявили повышенную активность, совершив сделки на сумму $76,39 млн, что на 2041% превышает аналогичные показатели предыдущего дня.

Третье место заняла относительно старая криптовалюта Storj (STORJ), чья цена увеличилась на 24,7% за прошедшие 24 часа, достигнув отметки $0,562. Рыночная капитализация составила 208,59 млн, а объемы суточных торгов выросли более чем в 5 раз, составив 129,82 млн.

Также следует выделить Groestlcoin (GRS), существующую более 5 лет. Ее курс вырос на 23,5% за последние 24 часа. Токен можно было приобрести по цене $0,598, а суммарное предложение активов, циркулирующих в обращении, составило $50,09 млн. Торговые объемы подскочили в 76 раз за день, достигнув $152,11 млн.

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Наконец, отличные результаты продемонстрировали tomiNet (TOMI) и Echelon Prime (PRIME), подорожав на 24,5% и 22,9% соответственно. Ни одна криптовалюта из топ-500 не смогла преодолеть рост в цене более 20%.

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