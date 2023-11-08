Последние 24 часа принесли радость некоторым держателям альткоинов

За последние 24 часа, многие владельцы альткоинов смогли насладиться приростом своих инвестиций. Как всегда, некоторые альтернативные криптовалюты проявили впечатляющую динамику. По аналитическим данным, в числе лидеров выделились мем-токен Bonk (BONK) и популярный проект Moonriver (MOVR).

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Согласно отчету CoinMarketCap, именно эти две криптовалюты оказались наиболее прибыльными среди топ-500 к утру 8 ноября 2023 года. BONK поднялась в цене на 40,4%, достигнув уровня $0,000001. Общий объем токенов в обращении составил $59,24 млн, а объемы суточных торгов увеличились вдвое, достигнув $34,96 млн.

Что касается MOVR, цена данной криптовалюты подскочила на 31,35% за отчетные 24 часа. Ее можно было приобрести за $6,58, а рыночная капитализация достигла $55,67 млн. Трейдеры проявили повышенную активность, совершив сделки на сумму $76,39 млн, что на 2041% превышает аналогичные показатели предыдущего дня.

Третье место заняла относительно старая криптовалюта Storj (STORJ), чья цена увеличилась на 24,7% за прошедшие 24 часа, достигнув отметки $0,562. Рыночная капитализация составила 208,59 млн, а объемы суточных торгов выросли более чем в 5 раз, составив 129,82 млн.

Также следует выделить Groestlcoin (GRS), существующую более 5 лет. Ее курс вырос на 23,5% за последние 24 часа. Токен можно было приобрести по цене $0,598, а суммарное предложение активов, циркулирующих в обращении, составило $50,09 млн. Торговые объемы подскочили в 76 раз за день, достигнув $152,11 млн.

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Наконец, отличные результаты продемонстрировали tomiNet (TOMI) и Echelon Prime (PRIME), подорожав на 24,5% и 22,9% соответственно. Ни одна криптовалюта из топ-500 не смогла преодолеть рост в цене более 20%.