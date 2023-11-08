Халвинг еще больше снизит биткоин-ликвидность на рынке

Исследовательская компания Glassnode отметила, что текущее время характеризуется аномально низким уровнем свободно обращающихся биткоинов - таких, которые готовы к купле-продаже. Основная часть монет сейчас находится в долгосрочных инвестициях. По последним данным, 68,8% от общего предложения биткоинов не двигались с кошелька на кошелек уже как минимум год. Это означает, что 15,4 миллиона BTC фактически недоступны для торговли, из которых 1,7 миллиона находятся под управлением третьих лиц в кастодиальных сервисах. В последние месяцы средний вывод биткоинов из активного обращения составил порядка 71 тысяч BTC в месяц.

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Вместе с тем, доля биткоинов, находящихся в краткосрочных руках, падает. Соотношение долгосрочного и краткосрочного предложения сейчас на историческом максимуме, который последний раз достигался в июле текущего года.

Интересно, что эти тенденции наблюдаются даже при том, что биткоин демонстрирует лучшую динамику инвестиционной доходности с начала текущего года по сравнению с классическими активами. За этот период он подорожал на 109,89%, однако это не привело к массовому желанию инвесторов фиксировать свои прибыли. Например, S&P 500 вырос всего на 13,5%, а немецкий индекс DAX прибавил 9,09%. Инвестиции в акции золотодобывающих компаний (SPDR Gold Shares) принесли всего 8,93% доходности.

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Это снижение доступности биткоинов для торговли происходит примерно за полгода до предстоящего халвинга в блокчейне криптовалюты №1, когда объем эмиссии уменьшится вдвое.