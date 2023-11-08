Цена ETH дважды поднималась выше $1700

В последние периоды, цена Ethereum (ETH) дважды преодолевала уровень в $1700. Аналитик подчеркивает, что это является явным сигналом для трейдеров о том, что они должны оставаться в длинных позициях.

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Эфир вышел из затянувшегося понижательного тренда, что произошло в контексте активизации сетевой активности. Теперь актив имеет потенциал достичь отметки в $3 тыс., считает аналитик Matrixport, Маркус Тилен.

Транзакционные комиссии в сети Ethereum за последний период превысили $30 млн. Согласно данным Token Terminal, этот показатель значительно превышает годовой минимум, установленный в $12 млн в начале октября.

Маркус Тилен подчеркивает, что тактическая бычья торговля имеет смысл до тех пор, пока еженедельные сборы Ethereum остаются выше $30 млн. Аналитик также выделяет, что критический уровень поддержки для ETH установлен на отметке $1500. Этот уровень стал для актива ключевым и, по мнению Тилен, от него зависит дальнейшее движение криптовалюты.

Двойной прорыв отметки в $1700 считается сигналом для трейдеров о том, что им стоит оставаться в длинных позициях по ETH, если цена криптовалюты закрепится выше $1800.

Аналитик также отмечает, что трейдеры все чаще предпочитают вкладываться в альткоины, в ущерб биткоину. Доля биткоина в рынке снизилась с 53,4% до 51,8%.

В середине октября объем торгов биткоином был в три раза выше, чем Ethereum. Но сейчас это соотношение снизилось до двух.

Согласно данным CoinGecko, на момент написания материала, Ethereum торгуется по $1881. За последние сутки цена снизилась на 0,4%, но за неделю общий прирост составил 4%.

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Рыночная капитализация держится на уровне $226 млрд, а объем торгов за последние 24 часа составил впечатляющие $14,2 млрд.