Тестовый займ компании выдали до 28 декабря

Концерн "Тракторные заводы" из Чувашии успешно привлек кредит в размере 200 млн рублей, представленный в виде цифровых финансовых активов (ЦФА). Генеральный директор платформы "Лайтхаус", Денис Иорданиди, поделился с изданием "Ведомости" подробностями этого тестового займа, который был выдан компании до 28 декабря текущего года. Проценты начисляются ежедневно в соответствии с формулой, представленной в решении о выпуске ЦФА.

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Иорданиди выделил неоспоримые преимущества такого типа займов:

1. Высокая скорость размещения и продажи.

2. Экономия на расходах по выпуску.

3. Гарантированная безопасность данных благодаря применению технологии блокчейн.

Эксперты также подчеркивают, что краткосрочные кредиты в форме ЦФА могут представлять собой перспективную альтернативу бондам или традиционным банковским займам. Проведение операций с цифровыми активами происходит быстрее и не требует значительных финансовых вложений в организацию процесса.

Более того, специалисты предполагают, что с развитием рынка ЦФА, многие финансовые институты могут внедрить такие кредитные инструменты.

Стандартный подход к выдаче кредитов претерпевает изменения в контексте растущей популярности цифровых финансовых активов. Важно отметить, что ранее был запущен первый в России цифровой финансовый актив, привязанный к стоимости бриллианта. Этот проект был реализован через блокчейн-платформу "Мастерчейн", что позволяет инвесторам расширить диверсификацию своих портфелей.

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Операторы информационных систем также прогнозируют, что к 2024 году количество выпусков ЦФА вырастет с 140 до 300. Эксперты ожидают, что общий объем рынка достигнет 125 млрд рублей.