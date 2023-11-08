Сервис Binance Pay в рамках партнерства с финтех-проектом CardB добавил возможность выпуска виртуальной платежной криптовалютной карты

Сервис Binance Pay, в рамках успешного партнерства с финтех-проектом CardB, внедрил новую функциональность - возможность выпуска виртуальной криптовалютной платежной карты. Эта инновационная услуга стала доступной для пользователей Binance из стран: Украины, Армении, Таджикистана, Азербайджана, Молдовы, Туркменистана и Кыргызстана.

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Держатели криптокарты CardB могут легко и быстро осуществлять конвертацию криптовалют и производить оплату товаров и услуг как в обычных магазинах, так и в онлайн-магазинах. Для получения карточки необходимо загрузить мобильное приложение CardB и последовать простым инструкциям.

В период действия промоакции с 7 ноября по 5 февраля 2024 года создание и пополнение криптокарты CardB с использованием Binance Pay будет происходить с фиксированной комиссией в размере всего $0,99. Пользователи могут выбрать наиболее удобный для себя тариф.

Пополнение криптокарты осуществляется исключительно через Binance Pay. Пользователи могут использовать любую криптовалюту, поддерживаемую Binance, а конвертация в фиат осуществляется автоматически.

Интересно, что виртуальную криптовалютную платежную карту CardB можно интегрировать в кошельки Samsung Pay и Apple Pay.

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Напомним, что в конце октября Binance вновь предложила свои услуги в евро.