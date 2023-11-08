По оценкам аналитиков Bitfinex, основное давление на биткоин (BTC) в последние дни оказывают мелкие и средние инвесторы

В соответствии с данными аналитиков Bitfinex, наблюдается заметное воздействие мелких и средних инвесторов на текущую динамику биткоина (BTC) в последние дни. Оказывается, что кошельки с балансом от 1000 до 10 000 BTC предпочитают воздерживаться от участия в сделках по продаже криптовалюты, в то время как адреса с диапазоном от 10 до 100 BTC проявляют наибольшую активность в роли продавцов, как подчеркивается в отчете биржи.

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Как отражено в данных от 7 ноября, биткоин ушел вниз до $34 711, и капитализация этой ведущей цифровой валюты сократилась до $677,523 млрд.

Прогнозы аналитиков WhaleMap на предыдущей неделе предвещали возможное снижение курса BTC в случае, если криптовалюта не подойдет к отметке в $36 000. В таком сценарии возможно восходствие медвежьего тренда и повышение рисков снижения биткоина ниже $34 000, особенно если американская сессия откроется с падением фондовых индексов.

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Согласно платформе Coinglass, интерес к биткоин-фьючерсам продолжает держаться на максимальном уровне с мая 2022 года. Объем контрактов 7 ноября вырос до $15,48 млрд, что свидетельствует о доминировании оптимистических настроений среди профессиональных трейдеров. Они полагают, что BTC сможет удержаться выше отметки в $34 000, и в ближайшие дни снова попытается приблизиться к $36 000.