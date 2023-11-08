Криптовалютная биржа Gemini по-прежнему переживает кадровые проблемы

Известно, что криптовалютная биржа Gemini продолжает сталкиваться с серьезными кадровыми проблемами. Недавно компанию покинул технический директор Правжит Тивана, занимавший эту должность с 2022 года. По данным издания Bloomberg, ситуация подтверждена источниками, близкими к компании.

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Перед приходом в Gemini, Тивана успешно руководил Amazon Web Services в течение шести лет. Вновь оказавшись в новом месте, он принялся за перестройку корпоративной культуры. В результате этих изменений, как утверждают бывшие сотрудники, были вынуждены покинуть компанию некоторые сотрудники.

Обязанности Тиваны включали контроль над продуктами, инженерными разработками и дизайном, а также развитие индийского подразделения компании.

Этот уход Тиваны приходит на фоне сложностей, с которыми сталкивается кредитное подразделение Gemini Earn. Ранее в этом году из компании уже ушел главный операционный директор Ной Перлман. Причины этого решения остаются неизвестными. Кроме того, криптобиржа сталкивается с проблемами в отношениях с криптовалютным кредитором Genesis и его материнской компанией Digital Currency Group.

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Важно отметить, что компания также подвергается давлению со стороны регуляторов. SEC заявляет, что программа Gemini Earn предлагала трейдерам незарегистрированные ценные бумаги. В середине октября генеральный прокурор Нью-Йорка предъявил иск против Gemini и DCG, обвиняя их в обмане клиентов на сумму в $1,1 млрд.