Представители социальной платформы Stars Arena на базе блокчейна Avalanche анонсировали перезапуск после взлома на 2,9 млн долларов, ухода гендиректора под ником Chill Pill и полной замены всей команды проекта

После взлома суммой в 2,9 миллиона долларов, команда социальной платформы Stars Arena, работающей на блокчейне Avalanche, приняла решение о перезапуске проекта. Гендиректор, известный под псевдонимом Chill Pill, покинул свою должность, а вся команда была полностью обновлена. Новое руководство во главе с Джейсоном Десимоном получило контроль над активами, в то время как предыдущие члены команды были уволены и исключены из участия в проекте Stars Arena.

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Запуск Stars Arena v2 запланирован на 10 ноября. Разработчики внесли первое значимое улучшение, добавив функционал публикации анимированных изображений, помимо обычных фотографий, для более эффективного взаимодействия с создателями контента.

Смарт-контракты платформы в настоящее время проходят аудит в независимой компании Paladin, и разработчики активно работают над исправлением выявленных ошибок. Команда обещает предоставить подробную информацию о своем составе и дорожной карте проекта Stars Arena в ближайшее время.

Эксплойт Stars Arena на сумму 1 миллион долларов был обнаружен 5 октября. В тот же день разработчики сообщили о устранении уязвимости и назвали эту ситуацию скоординированной попыткой дискредитации проекта с целью установления монополии. Основным конкурентом Stars Arena является платформа friend.tech на сети Base от криптобиржи Coinbase, которая в сентябре возглавила рейтинг децентрализованных приложений (DApps) по прибыли за месяц с показателем 14,7 миллиона долларов.

7 октября в Stars Arena была обнаружена серьезная уязвимость смарт-контракта, и пользователей попросили не вносить средства. По данным PeckShield, сумма взлома составила 2,9 миллиона долларов, но средства пользователей остались невредимыми. Общая заблокированная стоимость Stars Arena (TVL) упала до $0,008, и проект приостановил свою работу до 16 октября.

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29 октября Chill Pill объявил о своем уходе с поста гендиректора. К тому времени платформа уже начала разрабатывать новый смарт-контракт и сотрудничать с аудиторами. Кроме того, хакер вернул команде 90% украденных средств. К настоящему моменту TVL Stars Arena восстановилась до $768 264, но это все еще на 73% ниже пика, достигнутого 7 октября до взлома.