Президент Куинс-колледжа Кембриджского университета и профессор Уортона, Мохамед А. Эль-Эриан, рассказал о ситуации на рынке нефти

Президент Куинс-колледжа Кембриджского университета и профессор Уортона, Мохамед А. Эль-Эриан, анализируя ситуацию на рынке нефти, отметил устойчивый тренд снижения цен. По его данным на утро 7 ноября 2023 года, нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упала ниже отметки в $80. Котировки сорта Brent также снизились, достигнув уровня менее $84.

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Исследователи указали на реакцию криптовалютного рынка на данную динамику. Ведущая криптовалюта биткоин (BTC) уменьшила свою стоимость на почти 1,5% за сутки, опустившись до $34 565. Рыночная капитализация виртуальной валюты сократилась до $677,05 млрд. Объемы ежедневных торгов составили $13,08 млрд.

Вторая по размеру криптовалюта, эфир (ETH), также потеряла в стоимости более 1%, торгуясь по $1875. Общее предложение составило $225,5 млрд, а объемы дневных торгов – $8,38 млрд. Однако аналитики высказали мнение, что падение стоимости ведущих цифровых монет не связано с ситуацией на нефтяном рынке.

Они отметили, что почти все ведущие альткоины, напротив, продемонстрировали рост за последние 24 часа. Это может свидетельствовать о том, что инвесторы перераспределяют свои капиталы из BTC и ETH в другие цифровые активы.

Примером может служить рост котировок BNB на 3,3% за отчетный период, достигнув отметки $251,9. Рыночная капитализация составила $38,21 млрд. Что касается XRP, его стоимость достигла $0,691. Общее предложение поднялось более чем на 2% за последние сутки, до $37,09 млрд.

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Solana (SOL) также выросла более чем на 3,3% за тот же период, а Cardano (ADA) прибавила в цене 2,65%. Популярный мем-криптоактив Dogecoin (DOGE) увеличил свою стоимость на 5,8% за последние 24 часа.