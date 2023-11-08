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CriptoB
В App Store появилось приложение мессенджера от Binance
В магазине App Store появилось приложение под названием Binance Messenger, которое криптокомпания разместила без анонса

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В магазине App Store появилось новое приложение под названием Binance Messenger без предварительного анонса. Оно предлагает пользователям возможность взаимодействия - от звонков и видеовстреч до обмена сообщениями, все в одном приложении. Продукт также выделяется возможностью эффективной конференц-связи и командной работы, что делает его привлекательным для профессионалов и бизнеса.

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Глава Binance, Чанпэн Чжао, пояснил ситуацию, отметив, что это внутреннее приложение, созданное для тестирования. Более подробные детали он обещал представить на предстоящей конференции Binance Blockchain Week 8 ноября.

Официальные условия обслуживания приложения устанавливает компания BIM Messenger LLC. В соответствии с этими документами, мессенджер применяет современные системы безопасности и сквозное шифрование для обеспечения приватности сообщений, интернет-телефонии и других сервисов, предоставляемых пользователям по всему миру.

Ранее клиенты Binance из Украины, Армении, Таджикистана, Азербайджана, Молдовы, Туркменистана и Кыргызстана получили возможность выпускать виртуальные платежные криптокарты. Эта инициатива осуществлена в рамках сотрудничества с финтех-проектом CardB.

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Важно отметить, что в конце октября торговая платформа возобновила предоставление услуг в евро, что придало новый импульс криптовалютной индустрии.

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