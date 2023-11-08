После постепенного подъема к ценовому диапазону на отметке $1900, цифровая монета эфир (ETH) вновь привлекла интерес крупных инвесторов

После плавного подъема до отметки в $1900, криптовалюта Ethereum (ETH) снова привлекла внимание крупных инвесторов. Исследователи рынка заметили значительный рост активности китов в последние недели. Команда аналитической платформы Spot On Chain доложила, что владелец кошелька с неизвестным идентификатором 0xb15 вывел 8 398 ETH на общую сумму около $15,9 млн с биржи Binance.

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Этот крупный держатель активно приобретал ETH в течение нескольких дней, а затем осуществил операции по выводу средств. По данным Spot On Chain, общий доход от этих сделок составил $5,5 млн, а нереализованный доход достиг $1,04 млн.

В общей сложности, по оценкам аналитической платформы, этот трейдер заработал более $14,5 млн, завершив всего 7 сделок с успехом в 85,7%. Исследователи подчеркивают, что кит всегда покупал ETH на минимумах и продавал активы на пиковых значениях, что и позволило ему получить такую значительную прибыль.

За последние два дня в рамках этой серии транзакций он вывел с биржи Binance 27 714 ETH, что оценивается в более $47 млн при средней цене $1 857.

Тем временем, цена Ethereum снова выросла на фоне бычьего ралли, вызванного ростом курса биткоина (BTC). Согласно данным, за последнюю неделю цена ETH выросла на 3,4%, несмотря на потери в 1,05% за прошедшие 24 часа.

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На момент 7 ноября 2023 года, приобрести цифровую монету можно было за $1875, а ее капитализация достигла $225,5 млрд. С начала года стоимость виртуального актива выросла на 56,7%. Суточные объемы торгов составляют $8,38 млрд. Ethereum продолжает удерживать второе место по максимальной рыночной капитализации с долей доминирования в 17,2%.