Комиссии по транзакциям в системе биткоина достигли глобального 6-месячного экстремума







Комиссии за проведение транзакций в сети биткоина впервые за последние полгода достигли своего глобального максимума, составив в среднем 6 долларов. Этот рост можно связать с возрастающим интересом к так называемым биткоин-ординалам - невзаимозаменяемым токенам, информация о которых непосредственно хранится в блокчейне.

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Количество транзакций, связанных с токеном BRC-20, значительно увеличилось, что привело к повышению времени обработки платежей и увеличению комиссий. Аналитики из GeniiData подчеркивают, что транзакции с токеном RATS создали серьезную нагрузку на мемпул, что спровоцировало рост комиссионных издержек. На текущий момент в сети биткоина ожидают обработки более 120 тысяч платежных запросов, в то время как в начале предыдущего месяца этот показатель не превышал 30 тысяч.

Следует также отметить, что в условиях текущей ситуации выигрыш получили майнеры, чьи доходы увеличиваются за счет растущих комиссий. По данным Glassnode, 6 ноября 8,5% доходов криптодобытчиков пришлось на обработку платежных запросов, что является самым высоким показателем с начала лета текущего года.

В то время как крипторынок продемонстрировал зависимость от мирового рынка энергоносителей, цена нефти марки Brent сегодня снизилась ниже отметки в 84 доллара. Вслед за этим флагманская криптовалюта утратила около 1,5% своей стоимости за сутки. Общая капитализация этого актива оценивается чуть более 677 миллиардов долларов, а ежедневный торговый объем составил 13,08 миллиарда долларов.

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Что касается основного альткоина, то за последний день его стоимость снизилась на примерно 1%. На текущий момент актив торгуется примерно на уровне 1875 долларов. Интересно, что в условиях снижения ETH и BTC, многие альтернативные монеты укрепили свои позиции.