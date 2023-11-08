Input Output Global, также известная как IOG, поделилась информацией о том, как проекты партнерской сети переходят в Cardano через Substrate

В рамках недавно завершившегося саммита Cardano 2023, компания Input Output Global (IOG) представила значимые обновления в развитии своей партнерской сети. Известная также как IOG, компания поделилась подробностями о переходе проектов из этой сети на платформу Cardano при помощи технологии Substrate. Этот шаг стал важным звеном в стратегии расширения Cardano в рамках экосистемы Web3.

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Чарльз Хоскинсон, основатель и главный исполнительный директор IOG, выступил на мероприятии, представив новую структуру, призванную укрепить возможности разработчиков и валидаторов. Он подчеркнул, что данное обновление является результатом четырехлетних исследований и разработок, внесших существенный вклад инженеров и ученых мирового уровня.

Важным элементом этой эволюции является партнерская сеть, представляющая собой модульную структуру с открытым исходным кодом и доказанной надежностью. Взаимодействие с платформой Substrate даст возможность Cardano расширить потенциал в разработке автономных блокчейнов, способных функционировать независимо в рамках сети.

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Помимо этого, стоит обратить внимание на динамику роста собственного токена Cardano - ADA. За последние 24 часа наблюдается прирост его стоимости, что свидетельствует о сильной динамике развития. На момент написания, ADA торгуется по цене $0.3569, отмечая рост в 4.82%. Этот восходящий тренд прослеживается и за последние 7 дней, где ADA приобрела 18.61% капитализации. Прогнозы аналитиков намекают, что к концу текущего года стоимость ADA может достичь максимального значения в $0.88.