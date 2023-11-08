Основателю FTX Сэму Бэнкману-Фриду грозят новые претензии после завершения суда и вынесения приговора

После завершения судебного процесса в отношении основателя FTX, Сэма Бэнкмана-Фрида, встают вопросы о возможных новых обвинениях. Исследователи компании CoinDesk предполагают, что это может привести к инициированию еще одного судебного разбирательства. Отмечается, что американская система пробации и досудебной службы начнет разработку памятки по данному делу в ближайшее время.

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Мнения Министерства юстиции (DOJ) и команды защиты также имеют значение при формировании рекомендаций. Предварительное слушание назначено на 28 марта 2024 года для обсуждения предлагаемого приговора. В этот же срок обе стороны должны представить свои ответы на меморандум.

Второй судебный процесс, касающийся дела Бэнкмана-Фрида, запланирован на 11 марта следующего года. Судья установил крайний срок до 1 февраля для Министерства юстиции с тем, чтобы они ответили, намерены ли продолжить разбирательство.

Напомним, что Бэнкману-Фриду предъявлены новые обвинения в мошенничестве в отношении клиентов FTX, связанные с деривативами. Он также обвиняется в мошенничестве с сырьевыми товарами, ценными бумагами, банковском мошенничестве и сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушения Закона о коррупции за рубежом.

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Некоторые обвинения изначально не входили в обвинительное заключение. Это объясняется тем, что они не входили в запрос Министерства юстиции к Багамским островам о выдаче предпринимателя. Местный Верховный суд вынес решение, что правительство не может давать разрешение на разбирательство по этим пунктам после завершения первого слушания. Эксперты отмечают, что адвокат Марка Коэна и его команда могут подать заявление о новом судебном разбирательстве или о том, чтобы судья оправдал Бэнкмана-Фрида, несмотря на вердикт присяжных.