По мнению экспертов, многие инструменты ЦФА, активно используемые в России, все еще являются экспериментальными в остальном мире





Как считают эксперты, многие инструменты цифровых финансовых активов (ЦФА), активно применяемые в России, пока остаются на экспериментальной стадии развития в остальном мире. Вопреки техническим и юридическим трудностям, а также тому, что вторичный цифровой рынок вокруг них еще не окончательно сформирован, российский рынок ЦФА считают "самым прогрессивным в мире". Этот вывод сделали участники заседания экспертного блокчейн клуба, организованного Росбанком, научным центром "Идея" и кафедрой блокчейн МФТИ, что было подчеркнуто в пост-релизе мероприятия.

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Эксперты отметили, что в России активно тестируются различные инструменты в области ЦФА и существует тесная взаимосвязь этого нового направления с бизнесом, в то время как в остальном мире оно остается экспериментальной сферой.

В отличие от токенизации активов на крипторынке, ЦФА обладают своими особенностями. Подробнее о том, как это работает, можно узнать на rbc.group.

Директор по продукту Росбанка Роман Кузнецов считает, что ЦФА могут стать перспективным инструментом для инвесторов. Он подчеркивает, что они обещают оживить рынок векселей и предоставить новые возможности для инвестирования. Вместе с тем существуют технические и юридические трудности. Несмотря на это, ЦФА могут автоматизировать экспортные операции и улучшить ценообразование на сырьевые товары. Они также активно развиваются в различных секторах, включая долговые инструменты, факторинг, программы мотивации сотрудников и сделки с драгоценными металлами.

Кузнецов также подчеркивает, что внедрение регулирования поможет избежать юридических рисков, связанных с новыми инвестиционными инструментами. По его мнению, улучшение технологий и законодательства сделает ЦФА важным элементом финансового мира.

Эксперты подчеркивают, что не все брокеры и инвестиционные компании используют новый инструмент из-за того, что многие участники финансового рынка все еще находятся в процессе изучения технологии блокчейн и смарт-контрактов.

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Согласно оценкам Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), в третьем квартале 2023 года в России было размещено более 80 новых выпусков ЦФА. В октябре глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) сможет привлечь значительные инвестиции только после объединения с рынком криптовалют.