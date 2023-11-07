Федеральная резервная система (ФРС) США должна регулировать и обеспечивать соблюдение закона для эмитентов стейблкоинов





Майкл Барр, заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США, выразил важность регулирования и соблюдения законодательства для компаний, выпускающих стейблкоины. В качестве иллюстрации он привел пример федерального надзора, который стал ключевым аспектом при обсуждении соответствующего законопроекта в Палате представителей США.

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Вопрос о государственном надзоре за компаниями, выпускающими стейблкоины - стабильные токены, привязанные к менее волатильным активам, таким как доллар США - вызывает разногласия среди законодателей. Республиканцы предпочитают государственный надзор, в то время как демократы высказывают поддержку доминирующей роли ФРС. В этой дискуссии, Барр принадлежит к второму лагерю.

Барр подчеркнул необходимость устойчивой федеральной базы, ссылаясь на то, что эти компании создают форму частных денег, и требуют ответственного регулирования. Законопроект о стейблкоинах уже передан в Комитет по финансовым услугам Палаты представителей и получил поддержку нескольких демократов. Всё же, вопрос регулирования требует окончательного голосования в Палате.

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Барр также коснулся идеи создания цифровой валюты центрального банка (CBDC), подчеркнув, что решение в этом вопросе еще не принято, и представители ФРС продолжают проводить исследования. Он также повторил обязательства центрального банка не запускать цифровой доллар без четкого одобрения Белого дома и Конгресса.